Selda Uskan

Evlenmiyor

8 Aralık 2025

Selda hanım, yaşlı ablamla birlikte yaşıyoruz. Sorunumuz 42 yaşındaki yeğenim! Çok para kazanıyor, yakışıklı bir çocuk. Çevresinde çok kız var ama evlenmiyor! Bu yörenin bütün ev kızlarını gösterdik, istemedi. Aklımıza kötü şeyler geliyor... Rumuz; N.A. YAŞASIN ÖZGÜRLÜK

S.U.CEVAP; Aklınıza kötü şeyler gelmesin, belli ki sizin oğlan sorumluluk almak istemiyor. Oturup ciddi ciddi konuşun, korkularınızdan bahsedin. Emin olun ki anlayacak ve büyük ihtimal şöyle diyecektir; "Anacığım ve anne yarıcığım, korkmayın ben sağlıklı bir erkeğim. Ama bu saatten sonra ayağımın altında dolaşan kadın istemiyorum! Çünkü yaş kemale erince biz erkek kısmı fena halde rahatımıza düşeriz.

Sonra evimi dayadım döşedim, bütün elektronik eşyamı aldım, saunam bile var! Ev işlerimi yapan bir de kadın tuttum. Affedersiniz gönül işleri için de eh hanımlardan yana sıkıntım yok. Tek başıma uzanıyorum dört kişilik yatağıma döne döne uyuyorum. Ayrıca neden evlenip de el alemin kızını Mersin kıyılarındaki 5 villama ortak edeyim?" Nuran hanım bu açıdan düşünürsek sizin oğlan haklı gibi...

