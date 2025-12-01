PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Korkan çocuk

Korkan çocuk

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 1 Aralık 2025

Selda hanım, ben okul öncesi öğretmeniyim... Çağrımı, sizin gibi sesimi duyuracak tüm değerli kalemlere yolluyorum: Sorum şu; 'evinde büyükleriyle korkunç şeyler yaşayıp bunu hiç kimseye anlatamayan çocuk' için ne yapabiliriz? İsim; Tuğba İŞİMİZ ZOR


S.U. CEVAP; Sizin de bildiğiniz gibi öğretmenim, o kabusu yaşamış çocuk ne kadar çok korkuyor olmalı ki hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmıyor! Hele ufacık yaşında böyle bir mesuliyeti omuzlamak zorunda kalması... İnsanların kendisine inanmayacağından, dayak yemekten, kapı dışarı edilmekten ve ailesinin dağılıp kardeşlerinin yetiştirme yurtlarına veya sokaklara atılacağı endişesini taşıyor. Çünkü çevresine güvenini yitirmiş! Demek ki bize, 'bizlerden daha çok güvenecekleri birilerini bulmak' düşüyor. Aklıma ilk gelen, bebelerimizin çok sevdiği ve güvendiği Oktay Kaynarca, Müge Anlı gibi isimler... Kabul ederlerse, konu ile ilgili bir ekran anonsu hazırlanır ve örneğin Oktay Kaynarca der ki, "Çocuklar, kimseye söyleyemediğiniz, korktuğunuz derdinizi bana anlatın, size söz yardım edeceğim. Ve sırrımız sonsuza kadar aramızda kalacak!"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kötülüğün böylesi... 29 Kasım 2025, Cumartesi Meğer yedek gelin hazırmış! 24 Kasım 2025, Pazartesi Aşkı buldum ama erken kaybettim 11 Kasım 2025, Salı Ben aşk diyorum ailem para! 06 Kasım 2025, Perşembe
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Gazze kasabı Netanyahu affını istedi
Katil affını istedi
İsrail kana doymuyor! Hedefinde yine kadın ve çocuklar var
İsrail'in hedefinde yine kadın ve çocuklar var
Washington’da barış trafiği: Umerov görüşmelerin başladığını duyurdu
Washington’da barış trafiği
Katil Netanyahu af talep etti, ana muhalefet kapıyı kapattı: Bu şartlarla af yok
Katil Netanyahu'nun af talebine kapılar kapandı