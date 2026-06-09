Selda Uskan

Selda abla, 21 yaşında nişanlı bir kızım... Annem 41, kayınvalidem 43 yaşında... İkisi de aynen benim ölçülerimde 50'şer kilo olup 36 beden elbise giyiyorlar... İşte bu benzerlik benim en büyük kabusum! Anlatma nedenim ise sizi ve okurlarınızı biraz olsun tebessüm ettirmek, yoksa ben de biliyorum bu iki kadının beni taklit etmelerinin sonu gelmeyecek.

Önceleri (15 yaşımdan itibaren) annem elbiselerimi giymeye başladı.

Aslında titiz kadındır giydiğini yıkamadan dolabıma koymaz... Ama isyan ettim tabii. O da başka çözüm buldu; benim giysilerimin aynısını almaya başladı. İtiraf edeyim, bazıları benden daha çok yakışıyordu.

Böylece bu günlere geldik ve ben nişanlandım... "Evden ayrılırsam annem beni taklit etmeyi bırakır" dedim... Ama hayatın cilvesine bakın ki, kayınvalidem de benim zevkime hayran kalıp aynı şeyleri satın almaya başladı... Bundan sonrası ne olur bilmiyorum? Son olayımız, kuzenlerden birinin plaj düğünü için internetten sipariş verdiğim pastel tonlarında uçuş uçuş bir abiye elbise... Tabii bu ikisi merak edip 'görüntü atmamı' istediler...

Attım! Tahmin ettiniz, kabuslarımdan annem olanı hemen kendine ısmarlamış!

Savunması da şu; "Ben gri-mavisini aldım şekerim, zaten omzuma da şal atarım, alakamız kalmaz!"

Rumuz; Ruhsar