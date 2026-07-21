Selda Uskan

Selda hanım eski eşimin sevgilisi hala ilişkimiz var sanıyor; "Aramızda bir şey kalmadı, sadece oğlum için görüşüyoruz. Ona yemek yapıyorum. Odasını temizliyorum" diyorum ama kız her seferinde sinir krizi geçiriyor. "Baygın bakıyormuşum, seslenirken de ağzımı büze büze 'Hasaaan' diyormuşum!" Sizce ne yapmalıyım? Rumuz; Balerin sevgili

BÜZMEYİN O ZAMAN!

S.U. cevap; Mesela eski kocayla yan yana geldiğinizde askerlik arkadaşıymış gibi bakın, hatta bakmayın ne gerek var? Yemeği evinizde yapıp kapıdan bırakın!

Hem sonra 15 yaşındaki koskoca herifin odasını neden siz gidip temizliyorsunuz, kendi yapamıyor mu? Aynısı size yapılsa tepkiniz ne olurdu? Mesela evleneceğiniz bir adam var (neydi adı? Hasan!) eski karısı geliyor "Hasaaan oğlanla ikinize bir örnek tişört aldım!" diye sesleniyor! Darılmayın ama biraz intikam alıyor gibisiniz.