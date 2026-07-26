Kulak tıkanıklığını hafife almayın: Geç kalınan tedavi yüz felcine bile yol açabiliyor
Kulak tıkanıklığından ani işitme kaybına, enfeksiyonlardan baş dönmesi ve yüz felcine kadar birçok kulak hastalığı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, kalıcı hasarların önlenmesi için erken tanı ve zamanında tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Kulak hastalıkları ve işitme kaybı, toplumda sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer en sık görülen hastalıkları ve tedavi yöntemlerini sıralıyor:
KULAK TIKANIKLIĞI:
Kulak salgısının dış kulak yolunda birikmesiyle oluşur. Bir KBB uzmanının salgıyı çıkarması gerekir. Aksi halde salgı ağrı ve işitme kaybına yol açabilir.
ENFEKSİYONLAR:
Dış kulak yolu çeşitli bakteri, mantar, virüs enfeksiyonlarından etkilenebilir. Enfeksiyon ilerledikçe akıntı ve kulak yolunda birikime bağlı olarak işitme kaybı görülür. Tedavide geç kalınması yüz felci ve işitme kaybına yol açar.
İŞİTME KAYBI:
Hemen her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ani işitme kaybı genellikle tek kulakta üç gün içinde ortaya çıkar ve en az 30 desibel kayıp oluşturan işitme kaybı olarak tanımlanır. Tedavinin 7-10 gün içinde başlaması gerekir.
BAŞ DÖNMESİ:
Toplumda kristal kayması olarak bilinen BPPV, denge sinirinin iltihabı baş dönmesine yol açar. Mutlaka zamanında tedavi edilmesi gerekir.
YÜZ FELCİ:
Beyin, beyin sapı, kulak ve tükürük bezleri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kulakla ilgili yüz felci genellikle yüzün tek yarısında göz ve ağız etkilenmesi ile karşımıza çıkar. Bireyde gözünü kapatamama ve ağız hareket bozukluğuna bağlı tükürüğün ağızdan akması şikayeti görülür.