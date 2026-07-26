Hemen her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ani işitme kaybı genellikle tek kulakta üç gün içinde ortaya çıkar ve en az 30 desibel kayıp oluşturan işitme kaybı olarak tanımlanır. Tedavinin 7-10 gün içinde başlaması gerekir.

YÜZ FELCİ:

Beyin, beyin sapı, kulak ve tükürük bezleri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kulakla ilgili yüz felci genellikle yüzün tek yarısında göz ve ağız etkilenmesi ile karşımıza çıkar. Bireyde gözünü kapatamama ve ağız hareket bozukluğuna bağlı tükürüğün ağızdan akması şikayeti görülür.

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