Selda Uskan
Eklenme Tarihi 29 Mayıs 2026

Selda hanımcım 64 yaşındayım, 44 yaşında oğlumla hayatı paylaşıyoruz. Bu sütunlarda her şeye parmak bastınız ama 'evliliği cehennem gibi gören evlatlardan' bahsetmediniz. Bence bu ülkenin de sorunu. Misal benim oğlan diyor ki, "Bu devirde ev bark kurmak pahalı, sonra bunun düğünü var, takısı var... Sonra çocukların bakımı eğitimi... Ben bunların hiç birine yetişemem... Kadın dırdırını kıskançlıklarını saymıyorum bile..." Oysa bilmiyor ki, bu günler geçip yaşlandığında insan yanında can istiyor. "Bakıcı kadın tutarım" diyor, kim canı gibi bakar ki! Bazen oğlumu korkutuyorum, "60'ından sonra gelen kadın seni zehirler evine barkına konar" diyorum, "Anne sen bu dizileri izleme artık" diyor. Ne yapacağımı şaşırdım.

Rumuz; Sevtap

S.U.CEVAP; De ki; "Bak oğlum elli yaşından sonra bulduğun kadın 'karın' olmaz, olsa olsa 'bakıcın' olur... Senin hakkında şöyle düşünür; 'Gençliğini başkalarıyla harcamış, bana posası kalmış!' Soğuk davranır, içtenlikle bakmaz. O evi yuvası gibi göremez. Bu yüzden bir an önce evlenip çoluk çocuğa karışmalısın. İşin maddi yönüyle zaten devletimiz ilgileniyor, tüm imkanlarını seferber etmiş" deyin bakalım Sevtap hanım, veliahtımız lütfedip ne cevap verecek?

