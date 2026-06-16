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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Selda abla annem çıldırdı

Eklenme Tarihi 16 Haziran 2026
Selda abla koş yetiş... Annem -ki senin en sıkı takipçin- menopoza girdi ve adeta kişilik değiştirdi. Her şey için olay çıkarıyor. En büyük düşmanı –bir zamanlar ailesini çiğneyip kaçtığı- kocası! Babama bir şey yapmasından korkuyoruz.

Rumuz; Eda DÖNEMSEL DELİLİKLER

S.U. CEVAP; Eda'cım sözünü ettiğimiz menopoz kimine göre bir tür dönemsel delilik. Tıpkı, "Yaşlandım artık huysuz olmaya hakkım var" diyen ihtiyarların ve "Ergenlik çağındayım üstüme gelemezsiniz, ben ne dersem o" diyen bacaksızların dönemi gibi... Şu anda bizi ilgilendiren, "Menopoz başıma vurdu, kaçılın kenara çıldırsam da beni çekmek zorundasınız" diyen annelerimize öncelikle anlayış göstereceğiz. Çünkü azalan hormonların beyinde yarattığı baskıyı kabul ediyoruz. Ama (her üç dönemi sessiz sedasız atlatan biri olarak) kanaatim şudur ki; insanın huyu suyu neyse, ancak o kadar aksileşebilir! Yoksa menopozun abartıldığı kadar 'elime balta alıp çevremi bi güzel keseyim' hissiyatında gelişmesi mümkün değil. Uzmanlara göre; geçmişte kocadan çektiği çilelere karşın küçük bir intikam dürtüsü de olabilirmiş...
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