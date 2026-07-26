Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pozantı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Hatice Mine Kocamaz, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı mahalle bekçisi eşi H.E.K.'ye karşı boşanma davası açtı. H.E.K.'nin, eşini davadan vazgeçirmeye çalıştığı, bu amaçla gece saatlerinde Kocamaz'ın evine gittiği öne sürüldü.

Kocamaz’ın, eşinin yüzüne yastığı kapatıp ateş ettiği ortaya çıktı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) 30 DAKİKADA YAKALANDI İddiaya göre evde çıkan tartışmanın ardından H.E.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.