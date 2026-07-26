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Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı

Adana'da mahalle bekçisi H.E.Kocamaz (40), boşanma aşamasındaki eşi Mine Kocamaz'ı (40) evinde tabancayla öldürdü. Olay sırasında çiftin 7 yaşındaki çocuğunun da odada olduğu ortaya çıktı...

Kaynak Gazete
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Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pozantı Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Hatice Mine Kocamaz, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı mahalle bekçisi eşi H.E.K.'ye karşı boşanma davası açtı. H.E.K.'nin, eşini davadan vazgeçirmeye çalıştığı, bu amaçla gece saatlerinde Kocamaz'ın evine gittiği öne sürüldü.

Kocamaz’ın, eşinin yüzüne yastığı kapatıp ateş ettiği ortaya çıktı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Kocamaz’ın, eşinin yüzüne yastığı kapatıp ateş ettiği ortaya çıktı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

30 DAKİKADA YAKALANDI

İddiaya göre evde çıkan tartışmanın ardından H.E.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı-3

Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.E.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı-5 Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı-6 Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı-7
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