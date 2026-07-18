CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Üçüncü bir şık var mı?
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Üçüncü bir şık var mı?

Eklenme Tarihi 18 Temmuz 2026

Selda hanımcım, benim çocuğum olmadı, eşim evlat edinmemize razı gelmedi ve beni yalnızlığa mahkum etti.
Şimdi de, evliliğimin 27. yılında ihanetine uğradım! Kendisi itiraf etti "Boşanalım" diyor.
Gidecek bir aile evim yok.
Sizce ne yapmalıyım?
Rumuz; H.B.

YALNIZ VEYA ONURSUZ

S.U.CEVAP; Değerli okurum, bu durumda iki şıktan birini kabul edeceksiniz. İlki, ihaneti bildiğinize göre onurunuzu kurtarmak için boşanmaya razı gelmek... İkincisi aldatıldığınızı bilmenin ağır yüküyle o evde yaşamak zorunda kalmak! Gençken ilk şık daha olası. Çünkü önünüzde başka bir erkekle devam edebileceğiniz yolunuz var demektir. Ama sizin yaşınızda 'kısmetler' azalır veya kalite kaybeder.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Başıma gelince çıldırdım! 14 Temmuz 2026 Bu son olsun 10 Temmuz 2026 Çenem tutulaydı! 08 Temmuz 2026 İlgi dileniyorum 05 Temmuz 2026
Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde! Kararı İsmail Kartal verecek
Fenerbahçe'de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde! Kararı İsmail Kartal verecek
Oğuzhan Uğur’a gözaltı! Polisle karşılaştığı ilk an kamerada
Oğuzhan Uğur'a gözaltı! Polisle karşılaştığı ilk an kamerada
Ahbap soruşturması genişliyor! Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve 6 şüpheli gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haluk Levent’in kılavuzu 28 Şubat’ın simgesi Türkan Saylan çıktı: O benim manevi annem
Levent'in kılavuzu 28 Şubat'ın simgesi Saylan çıktı!
Emekli banka promosyonunda Temmuz fırsatı! 35 bin TL’ye varan ödeme, 90 bin TL’lik toplam avantaj: Hangi banka ne kadar veriyor?
Promosyonda temmuz fırsatı