Selda Uskan

Selda hanımcım, benim çocuğum olmadı, eşim evlat edinmemize razı gelmedi ve beni yalnızlığa mahkum etti.

Şimdi de, evliliğimin 27. yılında ihanetine uğradım! Kendisi itiraf etti "Boşanalım" diyor.

Gidecek bir aile evim yok.

Sizce ne yapmalıyım?

Rumuz; H.B.

YALNIZ VEYA ONURSUZ

S.U.CEVAP; Değerli okurum, bu durumda iki şıktan birini kabul edeceksiniz. İlki, ihaneti bildiğinize göre onurunuzu kurtarmak için boşanmaya razı gelmek... İkincisi aldatıldığınızı bilmenin ağır yüküyle o evde yaşamak zorunda kalmak! Gençken ilk şık daha olası. Çünkü önünüzde başka bir erkekle devam edebileceğiniz yolunuz var demektir. Ama sizin yaşınızda 'kısmetler' azalır veya kalite kaybeder.