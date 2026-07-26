11. sınıf kategorisinde elmas madalyanın sahibi olan Doğa Koleji ve Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yabacı, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) sunduğu imkanlarla projelerini hayata geçirdiğini söyledi. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'ndan burs da alan Yabacı, "Aldığım bursu 2 yıldır sadece İngilizce eğitimime harcıyorum. İngilizcemin gelişmesi hem projelerime hem de olimpiyat sürecime katkı sunuyor" dedi.

ALTIN SAATLER PROJESİ

Hem TEKNOFEST'in hem de DENEYAP hem de T3 Vakfı bursiyerliğinin çok değerli olduğunu belirten Yabacı şöyle konuştu: "Bu ekosistemin parçası olmaktan çok mutlu ve çok gururluyum. Projem İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, bir projem biyoteknoloji, diğer projem de TEKNOFEST Girişim Programı'nda var. İnsanlık yararına olan Calamitas ve 'altın saatler' dediğimiz, afetlerden sonraki ilk 72 saatte afet yönlendirmesini nasıl daha hızlı, nasıl daha doğru yapabiliriz diye ürettiğimiz bir projeydi."