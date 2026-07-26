Türk öğrenciler Japonya'da düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda 53 madalya kazandı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Japonya’da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026 Dünya Finali’nde 53 madalya kazandı. Ayşegül Balım Yabacı ile Bekir Emre Örün elmas madalya kazanarak tarihe geçti...
World Mathematics Invitational 2026 (Dünya Matematik Yarışması) finaline Türkiye damgası... Binlerce öğrencinin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 2 elmas, 6 altın, 11 gümüş ve 34 bronz olmak üzere toplam 53 madalya toplayarak yurda döndü. Karabük'te yaşayan lise öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, matematik olimpiyatlarında kazandığı başarıların yanı sıra TEKNOFEST için ürettiği projelerle geleceğe hazırlanırken Japonya'da gururumuz oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan 9 öğrenci, yarışmada farklı dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşadı. Yarışmada altın madalya kazanan Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ece Tuna, "Hayallerimizbitmedi" dedi.
ELMAS KIZ AYŞEGÜL
11. sınıf kategorisinde elmas madalyanın sahibi olan Doğa Koleji ve Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yabacı, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) sunduğu imkanlarla projelerini hayata geçirdiğini söyledi. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'ndan burs da alan Yabacı, "Aldığım bursu 2 yıldır sadece İngilizce eğitimime harcıyorum. İngilizcemin gelişmesi hem projelerime hem de olimpiyat sürecime katkı sunuyor" dedi.
ALTIN SAATLER PROJESİ
Hem TEKNOFEST'in hem de DENEYAP hem de T3 Vakfı bursiyerliğinin çok değerli olduğunu belirten Yabacı şöyle konuştu: "Bu ekosistemin parçası olmaktan çok mutlu ve çok gururluyum. Projem İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, bir projem biyoteknoloji, diğer projem de TEKNOFEST Girişim Programı'nda var. İnsanlık yararına olan Calamitas ve 'altın saatler' dediğimiz, afetlerden sonraki ilk 72 saatte afet yönlendirmesini nasıl daha hızlı, nasıl daha doğru yapabiliriz diye ürettiğimiz bir projeydi."
ÇOK MUTLUYUM
Elmas madalya alan 18 yaşındaki Bekir Emre Örün, "Ödül kazandığımı öğrendiğimde açıkçası sürpriz yaşamış oldum çünkü bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Ülkemi gururlandırmaktan dolayı çok mutluyum. Uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırmak ve o sahneye çıkmak kahraman gibi hissettiriyordu" dedi.
JAPONLAR HAYRAN KALDI
53 madalya kazanan Türk dahiler, Japonlar'ın da dikkatini çekti. Birçok okul, Türk gençleriyle iletişime geçti.