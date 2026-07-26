Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor.

ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ARACA GÖRE FİYAT

Örneğin, motor silindir hacmi bin 300 olan ve fiyatı 541 bin lirayı aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için iki taksit halinde toplam 6 bin 902 lira, 4-6 yaş için 4 bin 807 lira, 7-11 yaş için de 2 bin 693 lira MTV ödenmesi gerekiyor. Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında alınan araçların 1 ay içinde vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Motor silindir hacmi bin 300 olan ve fiyatı 541 bin lirayı aşan otomobil için: