MTV ödemelerinde son hafta: 31 Temmuz'a kadar ödenmezse gecikme faizi uygulanacak
Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ödemesi için 5 gün kaldı. Zamanında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ödeyecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor.
ARACA GÖRE FİYAT
Örneğin, motor silindir hacmi bin 300 olan ve fiyatı 541 bin lirayı aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için iki taksit halinde toplam 6 bin 902 lira, 4-6 yaş için 4 bin 807 lira, 7-11 yaş için de 2 bin 693 lira MTV ödenmesi gerekiyor. Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında alınan araçların 1 ay içinde vergisinin ödenmesi gerekiyor.
Motor silindir hacmi bin 300 olan ve fiyatı 541 bin lirayı aşan otomobil için:
|Araç Yaşı
|MTV Tutarı
|1-3 yaş
|6.902 TL
|4-6 yaş
|4.807 TL
|7-11 yaş
|2.693 TL
Yani ağustos ayında sıfır bir araç alan kişinin, en geç eylülde MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının taksiti ödemiş olması gerekiyor.