Selda Uskan

Selda abla, 'düğünlerde silah sıkarak delikanlı olduğunu sanan erkek milletine iki çift lafım olacak. Benim oğlumun başına gelenlerin bin katını yaşasınlar. Anladın ablacığım, biri düğünün orta yerinde aldı silahı eline sözüm ona havaya sıktı ama benim evladım sakat kaldı! Yok mu bunları durdurmanın yolu? Rumuz; Melek

ÇOK ÇOK GEÇMİŞ OLSUN

S.U. CEVAP; Bana gönül koyma Melek'cim ama ne zaman 'kaza kurşunu olayı' duysam hep "Yine birbirilerini vurup vurup eğlenirken..." lafı aklıma gelir. İşte o çözümü de böyle bir haber sonrası akıl ettim! Dedim ki, "Acaba gri renkte üzerinde el bombası efekti olan büyük balonlar imal edilse! Bunları düğün salonunda yüksekçe yerlere assak. "Kızı verdik kurtulduk" sevinciyle galeyana gelen kız babası bu balonlardan üç beş tanesini patlatsa!" Alın size peş peşe silah sıkma sesi... Aslında buluşumu futbol fanatiklerine de önerebilirim...Hani şu takımları her gol atışta topa tüfeğe sarılanlara... Balonları balkon ipine bağlarlar sevindikçe iğneyi batırırlar!

Not; Arkadaşlar 'fikri ben buldum' diye övünüyorum ama aklıma geldi, ya biriniz daha önceden icat etmişseniz? Biraz 'Kennedy'i de vurdular biliyon mu abla' durumu ama neticede çözüm çözümdür değil mi?