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Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu

Hatay’da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatları’nda elde ettiği birincilikle Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Kaynak Gazete
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Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu

"Uygarlıklar Yeniden Doğuyor" adlı resim çalışmasıyla 42 ülkeden 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakan Asya, altın madalyanın sahibi oldu.

Asya Alyanak, özel fırça tekniğiyle dikkat çekiyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Asya Alyanak, özel fırça tekniğiyle dikkat çekiyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Resminde insanlarla robotların birlikte uygarlıkları yeniden inşa etmesini konu alan Asya; dünya haritasını yapboz şeklinde tasvir ederken, farklı ülkelerin bayraklarına, folklor figürlerine ve kültürel simgelere de yer verdi. Resim yapmaya 2 yaşında başlayan Asya, ilk yarışmasına ise 4 yaşında katıldı.

Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu-3

Son dört yılda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 62 madalya kazanan minik ressam, başarı grafiğini uluslararası arenada da sürdürürken büyük hayalleri olduğunu söyledi. Anne Emel Alyanak ise kızının başarısından büyük gurur duyduklarını belirtti.

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Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu-5 Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu-6 Hatay'dan 8 yaşındaki ressam 300 binden fazla katılımcıyı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu-7

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