Resminde insanlarla robotların birlikte uygarlıkları yeniden inşa etmesini konu alan Asya; dünya haritasını yapboz şeklinde tasvir ederken, farklı ülkelerin bayraklarına, folklor figürlerine ve kültürel simgelere de yer verdi. Resim yapmaya 2 yaşında başlayan Asya, ilk yarışmasına ise 4 yaşında katıldı.

Son dört yılda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 62 madalya kazanan minik ressam, başarı grafiğini uluslararası arenada da sürdürürken büyük hayalleri olduğunu söyledi. Anne Emel Alyanak ise kızının başarısından büyük gurur duyduklarını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN