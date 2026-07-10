Selda Uskan

Selda hanım ben Suriye-Şam doğumlu genç bir kadınım. İlk eşimin çok dayağını yedim, kayınvalidem ayrı döverdi, kayınbabam ayrı...

Gelin gittiğimde çok küçüktüm iş güç bilmezdim. Oğlumu kundakta bırakır kapı önünde çocuklarla oynardım. Tabi arkası dayak... Kimse demedi "Bu yaşta nereden bilsin kadınlık yapmayı" diye... Sonra Türkiye'ye geldik ben her şeyi burada gördüm öğrendim.

İkinci ve üçüncü kızıma gerçek annelik yaptım. Kocam trafik kazasında ölünce arkadaşı bize sahip çıktı. Ama cicim ayları geçince o da başladı dayağa... Neyse fazla uzatmayayım şimdi bir erkek var benimle evlenmek istiyor!

Kızlara da sahip çıkacak...

Kızlar babalarından tazminat aldı.

Benim tek isteğim ilgi alaka güler yüz... Bunların hepsi onda var.

Ama yine de korkuyorum, herkesin fikrini almak istiyorum.

Rumuz; ŞAMLI

MUTLULUK HAKKIN

S.U. CEVAP; Bundan sonra hayatını emanet edeceğin erkek dilerim senin değerini bilecek, egolarından uzak, duygusunu ifade etmekten çekinmeyen, komplekssiz biridir... Tabii sen yine de "Bu üçüncü evliliğim, bunu da bırakamam artık" diyerek kendine yeni eziyetler icat etme. Hayat tek başına da güzel.

Hele de insanın kız evladı varsa...