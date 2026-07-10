CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu son olsun
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Bu son olsun

Eklenme Tarihi 10 Temmuz 2026

Selda hanım ben Suriye-Şam doğumlu genç bir kadınım. İlk eşimin çok dayağını yedim, kayınvalidem ayrı döverdi, kayınbabam ayrı...
Gelin gittiğimde çok küçüktüm iş güç bilmezdim. Oğlumu kundakta bırakır kapı önünde çocuklarla oynardım. Tabi arkası dayak... Kimse demedi "Bu yaşta nereden bilsin kadınlık yapmayı" diye... Sonra Türkiye'ye geldik ben her şeyi burada gördüm öğrendim.

İkinci ve üçüncü kızıma gerçek annelik yaptım. Kocam trafik kazasında ölünce arkadaşı bize sahip çıktı. Ama cicim ayları geçince o da başladı dayağa... Neyse fazla uzatmayayım şimdi bir erkek var benimle evlenmek istiyor!
Kızlara da sahip çıkacak...
Kızlar babalarından tazminat aldı.
Benim tek isteğim ilgi alaka güler yüz... Bunların hepsi onda var.
Ama yine de korkuyorum, herkesin fikrini almak istiyorum.

Rumuz; ŞAMLI

MUTLULUK HAKKIN

S.U. CEVAP; Bundan sonra hayatını emanet edeceğin erkek dilerim senin değerini bilecek, egolarından uzak, duygusunu ifade etmekten çekinmeyen, komplekssiz biridir... Tabii sen yine de "Bu üçüncü evliliğim, bunu da bırakamam artık" diyerek kendine yeni eziyetler icat etme. Hayat tek başına da güzel.
Hele de insanın kız evladı varsa...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çenem tutulaydı! 08 Temmuz 2026 İlgi dileniyorum 05 Temmuz 2026 Esas olan ruhun asaleti 26 Haziran 2026 Cerrahinin yetmediği tek uzvum! 23 Haziran 2026
Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Var Mısın Yok Musun’da Nedret Kaya devam etseydi ne kadar kazanacaktı
Var Mısın Yok Musun'da Nedret Kaya devam etseydi ne kadar kazanacaktı
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5’e yükseldi
Emekliye yeni ek ödeme
Galatasaray’dan 100 milyon euroluk bütçe! Transferde çifte hedef
Galatasaray'dan transferde çifte hedef
Erdoğan’dan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesi
Erdoğan'dan NATO liderlerine silah hediyesi