Selda Uskan

Selda abla yeni yılda bir karar aldım; çevremdeki herkesi siliyorum! Herkese de öneririm. Dertlerimi sevinçlerimi artık hiç kimseyle paylaşmayacağım. Kendimden iyi durumda olanlar beni adam yerine koymuyormuş... Aşağı olanlar da kıskanıp arkamdan kuyumu kazıyormuş. Selda abla ben da herkes gibi sanal dünyada arkadaş aradım ama sahte çıktı. Zaten adam gibi adamın oralarda ne işi olur, çevresi insan kaynar... İyi ki varsın abla, annem de selam söylüyor, öpüyorum ellerinizden.

Rumuz; Ben eskide kaldı

S.U. CEVAP:

Sevgili Bennu maalesef bizim dönemimizin dostlukları gerilerde kaldı... Çağa ayak uydurduk sözüm ona ama bir sürü uyumsuzluk yüzünden birbirimizden koptuk gittik. Tabii umudu yitirmemek lazım. Özellikle siz gençler, başta maddi gelir olmak üzere toplumdaki statüsü- ahlak anlayışı-hayata bakış açısı ve ilgi alanlarınızın aynı olduğu insanları dost olarak seçebilirsiniz. Bir tık üstü veya altı mutsuz eder. O alanlara müdahil olmak istediğinizde zaten sistem sizi dışarı atıyor. Acı ama günümüz gerçeği tam da bu...

