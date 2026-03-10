Selda Uskan

CANLI YAYIN
Selda abla, 19 yaşında Güneydoğulu bir ailenin oğluyum. Maddi durumum fazlasıyla var. Ava Yaman isimli oyuncu için yardımınızı isteyeceğim. Ekranda ilk gördüğümde ilgimi çekti, sonra her yerden takibe başladım... Ama hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir röportajında konuşmasıyla beni kendine çekti. Artık ondan başkasını gözüm görmüyor. Bizim buralarda yaşım evlenmeye uygun. Bana 'evet' derse kendisine hiç görülmemiş sürpriz bir 'evlenme teklifi' yapacağım. Annem 'artist olduğu için' karşı çıkıyor ama zamanla he der... Abla bu kızı bana alalım n'olur, hem akıllı hem çok güzel. Rumuz; Reis HAKLISIN

S.U. CEVAP;
Haklısın evlat, akılla güzellik pek bir arada olmaz ama bu kez nasılsa yanlarına bir de 'bilgi birikimini' alıp oyuncu Ava Yaman kızımızı oluşturmuşlar! Yani biz de kendisine bayılıyoruz. Oyuncu olarak da önemli işlere imza atacağına inanıyoruz. Ama hal böyleyken 'istikbal vadeden bir genç oyuncunun her şeyi ardında bırakıp sana varacağını' acaba hangi takma akıl kafana soktu? Ben diyorum ki, bu sevdadan vazgeç, senin oralarda sana güzel bir kız bakalım. Şöyle kendine daha uygun, anacığının gönlünde yatan bir gelin modeli... Ne dersin? Not; Kıza ulaşmak için harcadığın vakti ve çabayı kendine yatırım olarak kullansan, emin ol gelecekte çok hayrını görürsün...

