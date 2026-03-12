Selda Uskan

CANLI YAYIN
Sor; ‘Neden boşayacaksın!’

Eklenme Tarihi 12 Mart 2026

Selda abla, 20 yıllık evli bir kadınım. Eşimin ihanetini yakaladım. Her konuda tembel olduğu için aldatmanın da en kolay yolunu bulmuş, telefonuna 'Hale' ismini 'Halit usta' diye kaydetmiş. Boşayacağım tabi ama ihaneti için değil, bu kadar salak bir adamla artık ömrümü tüketemeyeceğim için... Rumuz; Nuro AZ DAHA SABRET

S.U. CEVAP; Evet 'aldatılmak' biz kadınların en büyük kabusu ama aldatılmaktan daha sinir bozucu olan, bunu ispat edip kocanın suratına vuramamak! Bir keresinde kadın okurlarıma sormuştum, "Hanımlar ne icat edilsin istersiniz" diye? Cevaplardan biri şöyleydi; "Kocam akşam geldiğinde bir sıvı içireyim, yüzü yeşil olursa bana ihanet ettiği ortaya çıksın!" Gençlikte aynen böyle hissediyorsun ama yaş geçtikçe ihanet acısı ve kızgınlığı giderek dozunu yitiriyor inan. Yani en azından yuvanı yıkmıyorsun. Tabii bunun başkaca nedenleri de var; Önce kendi huzurun daha önem kazanıyor. Ne kocayla, ne de kaçamağı kadınla boğuşacak halin yok. Bir de adamla zaten kardeş gibi olmuşsun, bırakıyorsun ne isterse yapıyor... Bir tek, hatunla haşır neşirken kalp krizi geçirir diye telaş ediyorsun; o da 'ölüp komşulara rezil ü rüsva olmamak için...'

