Selda Uskan

Selda abla senden isteğim, benim şu 2 kocama biraz akıl verir misin? Abla benim 2 kızım var, boşandığım babalarının yanındalar. Ben Tekirdağ'dayım aramızda 12 saatlik mesafe var. Bu arada ikinci evliliğimi yaptım. Kızları çok özlüyorum ama babaları yollamıyor 'evde yabancı erkek var' diye... Yeni eşim de beni kızlarımın yanına yollamıyor. Cevabını ona da okuyacağım. Seni takip ediyor, 'O kadın felaket' diyor senin için, 'güçlü' manasında... Ablacığım işte böyle, inşallah söyleyeceklerinin bir faydası olur... Rumuz; Solmaz İÇLERİ FESAT



S.U.CEVAP; Uzmanlar daha geniş anlatabilir ama erkek hormonları, kadınlarınki gibi sakin duramıyor! Bizleri de kendileri gibi bildiklerinden, her an (eski-yeni fark etmez) yan yana gelince adamların üstüne atlarız sanıyorlar. Oysa bilmiyorlar, 'bir kadın bir adamı beyninden ve bedeninden silmiş ise, cümle cihan bir araya gelse yeniden koynuna almaz!' Bu lafım daha çok sana Solmaz'ın kocası! Yolla karını, gidip kızlarını görsün...