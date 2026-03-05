Selda Uskan

Selda abla, yeni tanıştığım biriyle evleniyorum. Huylarımız ve zevklerimiz müthiş uyumlu. Ama kız arkadaşlarıma göre 'Mutlaka zamanla uyumsuzluklar olurmuş!' İnat ettim ben ne yapıp edip bu evliliği sürdüreceğim. Yeni geline ne önerirsiniz? Rumuz; Moonlight İPLER SENİN ELİNDE



S.U. CEVAP; Öncelikle evlilik, başına buyruk yaşayacağın bir müessese değil, şartı şurtu var; şöyle ki;

1) Kocanı sürekli eleştirme!

2) Empati duygusu yaşam biçimin olsun.

3) Onun kendisini yetersiz hissettirecek davranışlardan kaçın.

4) Aslında tartışmak bile bir iletişim şekli, tehlikeli olan suskun kalmak.

5) Her türlü kavgayı, soğukluğu yatak odasının kapısında bırak.

6) 'Gözü dışarıdaki kadınlarda' deyip kafasını yiyeceğine sen de giydiklerine özen göster.

7) Veee mutlaka vücudun her daim mis gibi koksun... ki koca evin içinde peşin sıra dolanıp dursun.

8) Yanındaki erkeğin farkına var, adam artık yabancın değil, zevcen...