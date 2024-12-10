Selda Uskan

SELDA Hanım, 39 yaşında ev kadınıyım. 17 yıllık evliyim, iki evladım var. Eşim serbest meslek çalışanı. Maddi bakımdan çok rahat bir hayatımız olmadı. Tabi sonunda yıprandım. Ve eşimin ilgisi azaldı.

Ben de ev masraflarından kısıp estetik operasyon için para biriktirdim! Tabi eşimden saklı ama ameliyat günü gelince öğrendi. Kıyametler koptu.

Ayrılmak istediğini söylüyor, ben de yüzümü gerdirmek istiyorum.

Rumuz; R.L

ESKİLER DE DOLMA SARARMIŞ

S.U. CEVAP; Annem anlatırdı; eskiden ev kadınları 'yaprak dolması sarıp' yakındaki semt lokantasına satar, parasıyla Zeki Müren'i dinlemeye kadınlar matinesine koşarmış. Akşamına da bunu öğrenen koca boşamaya kalkarmış. Sizinki de o hesap...

Yalnız eşinize daha hoş görüneyim derken, acaba hayati ihtiyaçlardan mı kısıyorsunuz? O zaman fena, çünkü öncelik biliyorsunuz çoluk çocuğun iyi beslenmesi, eğitimi vs. Tabii bütün bu giderleri hallettikten sonra hala para biriktirmeyi başarabiliyorsa, evi için paspas olan annemize tüm estetik ameliyatlar feda olsun.