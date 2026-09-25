T.C. İZMİR 16. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, 2.KARANTİNA Mahalle/Köy, 1756 Ada, 8 Parsel, Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu mesken; giriş/koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu ve arka kısmında sadece bu daireden ulaşılan yaklaşık 18 m2 alanlı bahçe hacimlerinden ibarettir. Yerler salon ve odalarda laminat parke, diğer hacimlerde seramik döşelidir. Mutfak tezgahı üzerinde ve altında hazır mutfak dolapları vardır. Banyoda duvarlar tavana kadar fayans kaplı olup; duş kabinli duş yeri, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Ebeveyn banyosunda duş başlıklı çeşme ve klozet mevcuttur. Pencereler pvc doğramaönleri panjurlu, iç kapılar panel kapı, giriş kapısı çeliktir. Dosya arasına giren mimari projesine göre 78,90 m2 alanlıdır. Kaloriferlidir. Doğalgazın daireye bağlantısı yapılmıştır. Satış konusu meskenin üzerinde yer aldığı ana taşınmaz (1756 ada, 8 parsel); 223 Sokağa cephelidir. Toplu taşıma araç güzergahı olan İnönü Caddesi ve İzmir Metro Hatay İstasyonuna yaklaşık 410 m., İzmir Metro İzmispor İstasyonuna yaklaşık 420 m., Şehit Ceysu Ceyhan Sokağa yaklaşık 115 m., Mithatpaşa Caddesine yaklaşık 320 m. direk mesafede bulunmaktadır. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Hatay Ek Hizmet Binası, Hatay Kapalı Pazar Yeri, Necatibey Ortaokulu, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi, Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatay Polis Merkezi Amirliği, Karantina Hamamı taşınmaza yakın ya da kolay ulaşılabilir konumda yerlerdir. Civarında 4-6 katlı konut tarzında apartmanlar mevcuttur.

Adresi : Murat Reis Mah.223 Sok. No:18 K: Zemin D:1 Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 78,90 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu: 03.02.1984 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Üçkuyular - Hatay - Bayramyeri Uygulama İmar Planında "(b - 4) bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta" olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Hatay Bölgesinin Mevcut Planda Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kaldığı, (parsel maliklerinin tamamının muvafakati ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacağı belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Konak İlçesi, Köprü Mahallesi, Türkoğlu Mevkii, 817 ada, 14 parselde tapuya kayıtlı olup(PARK APT.), ZEMİN KAT, 3 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO LU DÜKKANdır. Satış konusutaşınmaz 137 Sokağa cephelidir. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan İnönü Caddesi ve İzmir Metro Hatay İstasyonuna yaklaşık 265 m., Mithatpaşa Caddesine yaklaşık 240 m., Köprü Tramvay Durağına yaklaşık 350 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi, İzmir Özel Türk Koleji, Namık Kemal İlkokulu, Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necatibey Ortaokulu, Hatay Polis Merkezi Amirliği taşınmaza yakın ya da kolay ulaşılabilir konumda yerlerdir. Mevcut merkezi konumu ile ulaşım ve taşıma imkânlarının çok iyi durumda olduğu belirlenmiştir.Yakın konumdaki İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi üzerinde zemin katların işyeri dükkân olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği bir konumda yer almakta olup eğitim, sağlık, sosyo - kültürel alanlara yakın ve kolay ulaşılabilir konumda yer almaktadır.Satış konusu bağımsız bölüm; cepheden bakıldığında 11 numaralı apartman girişinin sağ bitişiğindeki dükkandır. Yerleri karo taşı döşelidir. Ön cephe kapı ve penceresi alüminyum doğrama ?önleri panjurludur. İçinde tuvaleti vardır.

Adresi : Çankaya Mah. 137 Sok. No:11 Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 17,66 m2

İmar Durumu: İzmir İli, Konak İlçesi, 817 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazın, 03.02.1984 onaylanan 1/1000 ölçekli Üçkuyular - Hatay - Bayramyeri Uygulama İmar Planında; kısmen yolda, kısmen de "(BL - 5) blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut bölgesinde yer almakta" olup imar hattının tahakkuku gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca Hatay Bölgesinin Mevcut Planda Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kaldığı, (parsel maliklerinin tamamının muvafakati ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacağı, Eski Eser bitişiği konumunda olduğundan her türlü işlem için İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü' nden izin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:05

22/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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