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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Vicdanlı olsun yeter

Eklenme Tarihi 22 Eylül 2026

SELDA ablacım kızlarla oturduk köşe yazılarını okuyoruz. Üçümüz bekar, birimiz nişanlıyız. İdeal koca konusunu tartışıyoruz! Deneyimlerinizin bize ışık tutması umuduyla. Rumuz; Dörtgen

PARAYI ES GEÇMEYİN

S.U.CEVAP; İnsan genç ve güzelken daha romantik istekleri oluyor. Örneğin ben; 'vicdanlı, anlayışlı, özgüvenli, hayvan ve doğa seven, tertemiz ve komik' olsun yeter derdim... Fark ettiğiniz gibi listede "Zengin olsun" maddesi yok. Çünkü o kadar ukalayım ki, "Nasıl olsa kendim kazanırım" diyorum! Salaklığımı bir örnekle arz edeyim; yirmili yaşların başındayım... Genç bir çocukla flört ediyoruz... Yukarıda saydığım hasletlerin çoğu var... Ta ki oğlan pahalı bir marka bilezik hediye etmeye niyetlenene kadar! Peki lüzumsuz tepkim ne? "Papatya yeterdi, ben metresin değil kız arkadaşınım!" Tuhaf olan, Bağdat Caddesi'ndeyiz, lüks araba kullanıyorum ve ekranlarda reklamım oynuyor! Bugünkü aklımla, zengin adamları yine ret eder miydim bilmiyorum kızlar. Ama şu an oturduğum evin aidatının 7 bin TL olacağını bilseydim, paramı harcarken veya koca seçerken biraz daha düşünürdüm galiba...

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