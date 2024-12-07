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Sonum babaannem gibi olmasın

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarih 7 Aralık 2024

SELDA abla, 21 yaşında ev kızıyım.
Size yazma nedenim, yalnızlığım ve biraz da ihtiyar ruhlu olmam. Bu güne kadar kazık atmayan insan kalmadı.
Ailemde yol gösterecek olgunlukta hiç kimsem yok. Rahmetli babaanneme çekmişim, hassas ve edebiyata düşkünmüş. Ama sonu benzemesin, akıl hastanesinde vefat etti. Aslında hayata tutunacak bir parça umudum olsun istiyorum. Ama formülünü bir türlü bulamadım. Rumuz; Fuzuli

YAŞAMI SADELEŞTİRMEK
S.U. CEVAP; Söyleyeceklerim yaşın icabı sana biraz 'laf salatası' gibi gelebilir ama keşke tatbik edebilsen de 'sade yaşamın' mutluluğunu asudeliğini bir an önce yakalayabilsen. Ama 'yaparım' dersen; işe önce çevrendeki kadir kıymet bilmeyen lüzumsuz insanları elemekle başlamalısın. Hani altın arayıcısının günün sonunda eleğinde pırıl pırıl tanecikler kalır ya, senin de yaşamında o değerde dostların kalmalı.
Sonrasında inan sohbet konularınız bile değişecek. Bir bakacaksınız 'sardunyalarınızın daha uzun yaşaması için' bilgi teatisinde bulunuyorsunuz. Ruhlarınızın nasıl huzura kavuştuğunu fark edip şaşırmanız da işin sürprizi...

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