Selda Uskan

SELDA Hanım, bir şeye dikkat ettim, köşenizde sürekli 'çalışan kadın daha değerlidir' iddiasını sürdürüp 'yaşlansanız bile çalışıp üretmekten' söz ediyorsunuz. Kendi çalışkanlığınızı örnek gösterip, bunu yapmayan veya vakit bulamayan kadınları da adeta suçluyor ve ikinci sınıf ilan ediyorsunuz! Acaba sizinki 'geçim derdinden' veya 'aile bütçesine katkıdan' çok, 'henüz yaşlanmadım, bakın işe yarıyorum' şeklinde bir tür yaşlılık kompleksi olabilir mi? Aynı şey rahmetli teyzemde de vardı; annemi yıllarca tembellikle, koca parası yiyip, yan gelip yatmakla suçladı. Oysa anacığım üç yavrusuna gül gibi bakan, saçını süpürge eden bir kadındı. Bütün ev kadınları gibi. Rumuz; Ev kızı

OTUR KIZIM SIFIR

S.U. CEVAP; Bir tarafta "Mesleğim yok ama koca bir aileyi çekip çeviriyorum, ben daha değerliyim" diyen ev kadınlarımız, diğer yanda "Üretiyorum, bulaşığı çamaşırı herkes yıkar, demek ki ben daha makbulüm" iddiasıyla kendini üstün gören meslek sahibi kadınlar... Demek ki bu kavga dünya var olduğu sürece bitmeyecek. Ve siz sevgili genç okurum, 'beni daha dikkatli takip etmediğiniz' için yanılmaya devam edeceksiniz...