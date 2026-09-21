CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ev kadınlarını harcamayın
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Ev kadınlarını harcamayın

Eklenme Tarihi 21 Eylül 2026

SELDA Hanım, bir şeye dikkat ettim, köşenizde sürekli 'çalışan kadın daha değerlidir' iddiasını sürdürüp 'yaşlansanız bile çalışıp üretmekten' söz ediyorsunuz. Kendi çalışkanlığınızı örnek gösterip, bunu yapmayan veya vakit bulamayan kadınları da adeta suçluyor ve ikinci sınıf ilan ediyorsunuz! Acaba sizinki 'geçim derdinden' veya 'aile bütçesine katkıdan' çok, 'henüz yaşlanmadım, bakın işe yarıyorum' şeklinde bir tür yaşlılık kompleksi olabilir mi? Aynı şey rahmetli teyzemde de vardı; annemi yıllarca tembellikle, koca parası yiyip, yan gelip yatmakla suçladı. Oysa anacığım üç yavrusuna gül gibi bakan, saçını süpürge eden bir kadındı. Bütün ev kadınları gibi. Rumuz; Ev kızı

OTUR KIZIM SIFIR

S.U. CEVAP; Bir tarafta "Mesleğim yok ama koca bir aileyi çekip çeviriyorum, ben daha değerliyim" diyen ev kadınlarımız, diğer yanda "Üretiyorum, bulaşığı çamaşırı herkes yıkar, demek ki ben daha makbulüm" iddiasıyla kendini üstün gören meslek sahibi kadınlar... Demek ki bu kavga dünya var olduğu sürece bitmeyecek. Ve siz sevgili genç okurum, 'beni daha dikkatli takip etmediğiniz' için yanılmaya devam edeceksiniz...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sizin malınız değil 17 Eylül 2026 O Erkeği Buldum... Ama? 15 Eylül 2026 Pişmanım 14 Eylül 2026 Erkekler neden soğur 12 Eylül 2026
Kral Charles o sözleri kesinlikle söyledi diyen Earl Spencer’dan Kraliyet Sarayı’na çok sert gaslighting suçlaması! Diana kitabının arkasındaki gerçekler neler?
"Kral Charles o sözleri söyledi!"
Tamer Kahveci’nin yer göstermesiyle bulundu: Kayıp Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı
Tamer Kahveci cesedin yerini gösterdi
2 faili meçhul daha aydınlatıldı! Ayşegül Yaşar’ın katilinin foyası Müge Anlı’da ortaya çıktı: Cesedin yerini böyle gösterdi
Bakan duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık ofislerinde fuhuş ve uyuşturucu skandalı... Robert Hason başrolde
Foreks çetesinin ofisinden iğrenç detaylar
Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon: 30 gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum! Seçimlere müdahaleye deşifre
Kurişçilere 4. operasyon!