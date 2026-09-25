CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sözlüm nasıl ikna olur?
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Sözlüm nasıl ikna olur?

Eklenme Tarihi 25 Eylül 2026

SELDA abla, 27 yaşında sağlıklı bir erkeğim. Evlenmek istediğim ve kendi aramızda sözlendiğimiz bir kız var. İlişkimiz gayet seviyeli. Ama ne zaman ki kaçamak yapayım (şansıma hep enseleniyorum) kıyamet kopuyor! İstiyor ki bütün kadınlarla selamı sabahı keseyim.

Oysa ben bir daha bu yaşlarda olmayacağım abla. Üstelik param var pulum var, genç ve yakışıklıyım. Evlenene kadar günümü gün etmek hakkım değil mi? Rumuz: Ataş İŞİN ZOR AMA...

S.U. CEVAP; 'Kadın erkek cinsiyet farkını ve kalbinin bile haberi olmadan diğer kadınlara farklı dürtülerle niçin yanaştığını ve istenmeyen sonuçlarını' sözlüne nasıl anlatırsın bilmem ama denemekten başka çaren yok. Hemen kabullenmesini de bekleme. Bizler ancak yaşlanınca 'boş ver kime isterse gitsin, tilkinin dönüp geleceği yer burasıdır' deriz ama senin kız henüz çok genç. "Ben yapmıyorsam o da yapmayacak" döneminde... Uzmanlar buna 'zorunlu eşitlikten yana direten hatunlar' diyor ki ikna edilmesi en zor gruptur.

Ya 'tek eşliliği' kuzu kuzu kabul edeceksin dostum ya da büyük abilerin gibi yapacak ama söylemeyeceksin

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Vicdanlı olsun yeter 22 Eylül 2026 Ev kadınlarını harcamayın 21 Eylül 2026 Sizin malınız değil 17 Eylül 2026 O Erkeği Buldum... Ama? 15 Eylül 2026
Ekin Koç cephesinde sürpriz aşk iddiası! Sosyal medyada yakalanan o iki detay kafaları karıştırdı
Ekin Koç'tan sürpriz aşk sinyali!
Doğu ve Güneydoğu’da hissedilen deprem! Diyarbakır ve çevre iller sallandı
Doğu ve Güneydoğu'da deprem!
Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı
Memura ocakta en az 76 bin 305 TL!
Galatasaray’dan transferde 4’lü harekat!
Galatasaray'dan transferde 4'lü harekat!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali