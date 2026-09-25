Selda Uskan

SELDA abla, 27 yaşında sağlıklı bir erkeğim. Evlenmek istediğim ve kendi aramızda sözlendiğimiz bir kız var. İlişkimiz gayet seviyeli. Ama ne zaman ki kaçamak yapayım (şansıma hep enseleniyorum) kıyamet kopuyor! İstiyor ki bütün kadınlarla selamı sabahı keseyim.

Oysa ben bir daha bu yaşlarda olmayacağım abla. Üstelik param var pulum var, genç ve yakışıklıyım. Evlenene kadar günümü gün etmek hakkım değil mi? Rumuz: Ataş İŞİN ZOR AMA...

S.U. CEVAP; 'Kadın erkek cinsiyet farkını ve kalbinin bile haberi olmadan diğer kadınlara farklı dürtülerle niçin yanaştığını ve istenmeyen sonuçlarını' sözlüne nasıl anlatırsın bilmem ama denemekten başka çaren yok. Hemen kabullenmesini de bekleme. Bizler ancak yaşlanınca 'boş ver kime isterse gitsin, tilkinin dönüp geleceği yer burasıdır' deriz ama senin kız henüz çok genç. "Ben yapmıyorsam o da yapmayacak" döneminde... Uzmanlar buna 'zorunlu eşitlikten yana direten hatunlar' diyor ki ikna edilmesi en zor gruptur.

Ya 'tek eşliliği' kuzu kuzu kabul edeceksin dostum ya da büyük abilerin gibi yapacak ama söylemeyeceksin