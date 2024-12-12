Selda Uskan

SELDA hanım tam 77 yaşındayım. Şarkı misali "... ne varsa her şey hatırımda... sanki daha dünmüş gibi..." Ama çok mutsuzum.

Giderayak bir adam olarak gençlik günlerimi ne kadar çok özlediğimi, şimdiki dostlukların vefasızlığını anlatmak istiyorum. Hemen hemen hiç kimsem kalmadı...

Kalanlar da sırt çevirdi... Sizi eski gazetenizde yazdığınız günlerden tanırım. Arda beyin sıkı hayranıydım.

Teşvikiye'deki evinize bile gelmiştim, Yaşar isimli ortak bir iş arkadaşımla uğramıştık.

"Demişti ki, "Bak burası Nokta Dergisi yayın yönetmeni Arda Uskan'ın evi. Şimdi ben içeri girip tuvaleti kullanacağım hiç kimse fark etmeyecek!" 'İmkansız demiştim ama aynen oldu. Çünkü kapı açıktı, içerisi ünlü ünsüz pek çok dostla doluydu, koyu bir sohbet vardı. Az ötedeki çaycı Muammer bey elindeki çayları servis yapıyordu.

'İnsanın bu kadar çok önemli dostunun olması ne güzel' diye düşünmüştüm. Sağlıklı günler dilerim. İmza; Yetkin S.



VEFA SUDAKİ BİR İZ

S.U. CEVAP; Yetkin bey, çevremizdeki insanlardan kimileri vefat ederek gider, kimi menfaati bittiği için...

Kalan dostlar sağ olsun.