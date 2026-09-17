Selda Uskan

SELDA hanım, benim değinmek istediğim konu; "Biz Türk erkekleri nikahtan önce eşlerine kul köle olurken, neden evlendikten sonra kendi kendimize değerimizi (!) üçe beşe katlayıp Sultan Süleyman havalarına giriyoruz?" Bence uzmanlar önce bu noktayı incelemeli. Çünkü bütün olay burada düğümleniyor. Bir tık ötesi de, ünlü kızlarımızın ayağına kapanarak nikaha razı eden genç hemcinslerim... Şükredeceği yerde, artık neyine güveniyorsa birden havalara girip eşini baskılamaya yelteniyor! Ama maalesef bir bakıyor şeyine bir tekme yallah kapının önünde... Hâlbuki insan böyle birinin kalbini çalmışsa, artık ne yapar eder kaçırmaz değil mi? Ama yok, Türk erkeği "Nasıl olsa garanti" gözüyle bakıyor! "Sen ne yapıyorsun?" dersen Selda hanım, her sabah erkenden kalkıp karımın kahvaltısını hazırlıyorum, tam 35 yıldır...

Rumuz; Terazi

ADİL OLALIM

S.U. CEVAP; Önce sizi kutluyorum eşinize güzel davrandığınız için. Ama bunu hak ediyor değil mi? Peki nereden biliyoruz 'o şöhretli hanım kızımızın ünlü olmasının dışında başka artılarının olup olmadığını?' Belki yanlış kararlar veren biridir! Veya burnu büyüktür oğlumuza kan kusturmuştur! Zaten bu kadar güzel kızların, bir de muhteşem karakteri varsa valla biz iyi koca bulmuşuz...