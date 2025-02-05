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Gezegenlerimiz çarpışıyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 5 Şubat 2025

SELDA abla, astrologlar kişisel burç haritası çıkarmak için çok para istiyor. O yüzden sevgilimle burçlarımızın uyumunu ancak genel olarak değerlendirebiliyoruz.
Bu işlerden iyi anladığınızı biliyorum. Ben de sizin gibi Oğlak burcuyum, nişanlım Yay-Akrep... Yani uyumlu hiçbir yönümüz yok! Ama biz birbirimize çok aşığız abla! Nikah tarihi alacağız, kafamda deli sorular. Sizden ve okurlarınızdan yorum bekliyorum. Rumuz; Türkan

DERİN MEVZU
S.U. CEVAP; Gezegenlerin, insanoğlunun kader çizgisini ve karakterinin temel yapısını anlattığına ben de inanırım. Ama 'evlilik' gibi hayati kararlarda esas şu başlıkları irdelemek gerekmez mi; Mesela hangi çevrede doğduk, kimler tarafından yetiştirildik, maddi gelirimiz, eğitim, arkadaş guruplarımız, seçtiğimiz meslek, görgü ve bilgi birikimimiz ve en önemlisi eldeki bütün bu olguların kişiliğimize nasıl yansıdığı... Kısaca Türkan'cım senin 'deli aşk' bir evliliği tek başına sürdürmeğe yetmeyebilir. Lütfen nikah tarihini biraz ertele. Daha çok gençsiniz.

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