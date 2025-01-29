Selda Uskan

SELDA abla 35 yaşında matbaa elemanı olarak çalışan bir gencim.

Size yazma nedenim sadece dertleşmek... Çünkü cevabı olmayan bir çıkmazda olduğumuzun idraki içindeyim. Gerek iş yerimde gerek arkadaş çevremde son 5 yıldır büyük ölçüde bir yozlaşma fark ediyorum! Ve bu beni kahrediyor. Aile fertlerim bile artık menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. İnsanların geldiği bu vahim durumda ben kimi bulup evleneceğim, ayrıca onu da çok merak ediyorum? Bu arada bir şey dikkatimi çekti, gerek yazılı mecralarda gerek sosyal medyada 'özlü sözler' paylaşan insan oranı müthiş arttı! Hemen hepsi "yediği kazıklardan, uğradığı ihanetlerden, kısaca insanların artık ne kadar kötü olduğundan" söz eder oldular. En çok da "İyilik sever olunca aptal sanılmaktan" şikayetçiler. Siz bir keresinde yazmıştınız, "Hepimiz bu kadar iyi isek bahsettiğimiz kötüler kim acaba" diye? Gerçekten kim bunlar abla? Rumuz; Ayşad

CEVABI OLMAYAN SORU

S.U CEVAP; Bence hepimiziz Ayşad'cım... Hepimiz biraz iyi biraz kötüyüz... Bunu kabul edersek, hasletlerimize kavuşabiliriz.