PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aklımı karıştırıyor

Aklımı karıştırıyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 8 Şubat 2025

SELDA abla, küçükken flört ettiğim genç, kuzenimle evlendi.
Geçtiğimiz ay ameliyat oldum. İlk gün ziyaretime kuzenim ve O da gelmiş. Narkozun etkisiyle hayal meyal hatırlıyorum. Galiba beni öptü! Gözümü açtım odada yalnız olduğumuzu fark ettim, sonra dalmışım.
Şüphelenme nedenlerimden biri, mesai saatlerinde bir erkek neden hastane ziyaretine gitsin? İkincisi, durup dururken benim numaramı neden engelliyorsun sen? Selda abla ona karşı hareketlerim nasıl olmalı?
Aynı sokak üzerinde oturuyoruz, karşılaşmamamız mümkün değil.
Tabii haksızlık da yapmak istemem, belki masumane sarılmıştır... Rumuz; İSİMSİZ

KADINLAR HİSSEDER!
S.U. CEVAP; Şu dikkatimi çekti; seni engellemesini neden kafana taktın acaba? Acaba duygularına çeki düzen mi vermen gerekiyor? Diğer konuda yanılmıyorsun; bir kadın bilincini kaybetmediği taktirde, fırsattan istifade durumlara karşı irkilir!
Çünkü kadınsı sinir uçları anında alarma geçer ve seni uyarır; "Hanım hanım, kendini topla, bu temasta kötü sinyaller algılıyorum..." Sonuç şekercim; Adamdan uzak durulacak, evdekine odaklanılacak.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gezegenlerimiz çarpışıyor 05 Şubat 2025, Çarşamba Kim bu kötü insanlar? 29 Ocak 2025, Çarşamba Bizim evdeki yangın 25 Ocak 2025, Cumartesi “N’aber Titanik?” 22 Ocak 2025, Çarşamba
Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları
Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?
''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye son gün çalımı!
Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
İmamoğlu'nu yerden yere vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi