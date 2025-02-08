Selda Uskan

SELDA abla, küçükken flört ettiğim genç, kuzenimle evlendi.

Geçtiğimiz ay ameliyat oldum. İlk gün ziyaretime kuzenim ve O da gelmiş. Narkozun etkisiyle hayal meyal hatırlıyorum. Galiba beni öptü! Gözümü açtım odada yalnız olduğumuzu fark ettim, sonra dalmışım.

Şüphelenme nedenlerimden biri, mesai saatlerinde bir erkek neden hastane ziyaretine gitsin? İkincisi, durup dururken benim numaramı neden engelliyorsun sen? Selda abla ona karşı hareketlerim nasıl olmalı?

Aynı sokak üzerinde oturuyoruz, karşılaşmamamız mümkün değil.

Tabii haksızlık da yapmak istemem, belki masumane sarılmıştır... Rumuz; İSİMSİZ



KADINLAR HİSSEDER!

S.U. CEVAP; Şu dikkatimi çekti; seni engellemesini neden kafana taktın acaba? Acaba duygularına çeki düzen mi vermen gerekiyor? Diğer konuda yanılmıyorsun; bir kadın bilincini kaybetmediği taktirde, fırsattan istifade durumlara karşı irkilir!

Çünkü kadınsı sinir uçları anında alarma geçer ve seni uyarır; "Hanım hanım, kendini topla, bu temasta kötü sinyaller algılıyorum..." Sonuç şekercim; Adamdan uzak durulacak, evdekine odaklanılacak.