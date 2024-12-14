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Elimden kaçıp gitti

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarih 14 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

SELDA abla kendimi tanıtayım; ben 33 yaşında dünyanın en salak erkeğiyim. Yıllar önce hayatımın kadını ile tanıştım. Kendisi üç yaş büyüğümdü. Kocasından boşanmak üzereydi. O da benden hoşlandı ve biraz zorlamamla birlikte olduk.
Bu olay boşanmalarını hızlandırdı.
Ama ben öküz olduğum için başka maceralara da atıldım ve sevdiğim kadına evlenme teklif edemedim. O da kalktı başka biriyle evlendi.
Pişmandım kapılarında yattım ama suratıma bile bakmadı. Daha sonra birlikte olduğum 17 yaşındaki kıza nikah kıymak zorunda kaldım. İşin finalini sorarsan; sevdiğim kadın ikinci kocadan dolandırıcı olduğu gerekçesiyle boşandı, çocuğunu alıp eski koca evine döndü. Ama tek şey biliyorum asla o kocayı yanına yanaştırmıyordur. Zaten adam ayyaşın teki gece hayatı ve sevgilileri var. Ben ise evli kalmaya mahkumum çünkü bir oğlum oldu. Selda abla soruyorum, sizce biricik aşkımı ikna edebilecek miyim, şansım var mı?
Rumuz; Bergama

ŞANSIN SIFIR
S.U. CEVAP; Bergama'cım el alemin kadınını rahat bırak ve sadece kendi çocuğunun geleceğine odaklan.

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