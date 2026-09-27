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Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon New York’ta evlendi: 1 milyon dolara ulaşabileceği belirtilen masalsı düğün

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'un simge yapısı Waldorf Astoria'da rüya gibi bir düğünle evlendi. Yalnızca salon, çiçek ve müzik organizasyonu için 1 milyon dolar harcanan 3 aylık dev hazırlık süreci, Türk ve Amerikan basınına damga vurdu.

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Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba Türk İş Adamıyla Evlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon, New York'ta düzenlenen görkemli düğünle evlendi.

Habba ve Mildon’un Düğünü Waldorf Astoria’da Gerçekleşti

DÜĞÜN WALDORF ASTORİA'DA GERÇEKLEŞTİ

42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Mildon'un düğünü, New York'un dünyaca ünlü simge mekanlarından Waldorf Astoria'nın dördüncü katındaki balo salonunda gerçekleştirildi. Miller Holding CEO'su olan Turhan Mildon, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'e yükselen Ahlatçı Çorum FK'nın asbaşkanlığını sürdürüyor.

1 Milyon Dolarlık Düğün: Waldorf Astoria’da Rüya Gibi Gece

1 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

New York Times ve Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, çiftin görkemli düğünü yüksek maliyetiyle de dikkat çekti. Waldorf Astoria'nın dördüncü katındaki balo salonunda gerçekleştirilen düğün resepsiyonunda salon çok sayıda pembe ve beyaz kiraz çiçeği ile yüzlerce kırmızı gülle süslendi.

Düğün Organizasyonu 1 Milyon Dolara Mal Oldu

New York Post'un aktardığına göre bir etkinlik organizatörü, yalnızca balo salonunun kiralanması, müzik ve çiçek dekorasyonu için yapılan harcamanın kolaylıkla 1 milyon dolara ulaşmış olabileceğini belirtti. Bu rakama çiftin ve davetlilerin konaklama giderlerinin yanı sıra otelin diğer bölümlerine ilişkin olası harcamaların dahil olmadığı aktarıldı.

Üç Ayda Hazırlanan Görkemli Düğün

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ ÜÇ AYDA HAZIRLADILAR

Alina Habba ile Turhan Mildon'un görkemli düğünleri için hazırlıklarını yalnızca üç ay içerisinde tamamladıkları belirtildi. Çiftin organizasyon için Palm Beach'in önde gelen iki düğün organizatörüyle çalıştığı aktarıldı.

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Waldorf Astoria’nın Tarihi Atmosferinde Unutulmaz Düğün

Habba ve Mildon'un ilk olarak düğünlerini New York'un ünlü Plaza Hotel'inde gerçekleştirmeyi düşündükleri, ancak otelin uygun olmaması nedeniyle tercihlerini Waldorf Astoria'dan yana kullandıkları kaydedildi. Waldorf Astoria'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen törende salonun çiçeklerle donatılması gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Düğüne Yıldız Yağmuru: Ünlü İsimler Katıldı

DÜĞÜN ADETA YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNÜŞTÜ

Çiftin düğünü, davetli listesiyle de dikkat çekti. Trump yönetiminden çok sayıda önemli isim törene katılırken, spor dünyasının tanınmış isimlerinden boks efsanesi Mike Tyson da davetliler arasında yer aldı.

Trump Düğüne Katılmadı, Merak Konusu Oldu

Habba'nın Donald Trump'la geçmişteki yakın çalışma ilişkisi nedeniyle düğüne katılacak isimler tören öncesinde de merak konusu olmuştu. Gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın düğünde bulunmaması oldu.

Trump Futbol Maçını Tercih Etti, Düğüne Katılmadı

Trump'ın aynı gün Tennessee'nin Knoxville kentinde düzenlenen bir üniversite futbolu maçına gitmesinin planlandığı ve bu program nedeniyle düğüne katılmadığı bildirildi. Trump törende yer almasa da yönetiminden birçok önemli isim Habba ile Mildon'u mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Trump Yönetiminden İsimler Düğünde Yer Aldı

TRUMP YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Düğüne Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin, FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da katıldığı bildirildi.

Habba’nın Çocukları da Düğünde Yerini Aldı

HABBA'NIN ÇOCUKLARI DA OTELDEYDİ

Alina Habba'nın önceki evliliğinden olan çocukları Chloe ve Luke da düğün resepsiyonundan birkaç saat önce Waldorf Astoria'nın lobisinde görüldü. İki çocuğun bir otel görevlisinin eşliğinde lobide görüntülendiği aktarıldı. Habba'nın ailesinin de düğün organizasyonunda yer aldığı belirtilirken, tören öncesindeki hazırlık süreci de basının yakın takibindeydi.

Düğün Öncesi Aile Yemeği ve Renkli Anlar

DÜĞÜNDEN ÖNCE AİLE YEMEĞİ

Turhan Mildon ve Alina Habba, düğün öncesinde aileleriyle birlikte özel bir yemek de düzenledi. Aile arasında gerçekleştirilen buluşmanın ardından çift ve davetliler düğün için Waldorf Astoria'ya geçti. Düğün öncesinde düzenlenen yemekten ve geceden renkli anlar, Türkiye'nin önde gelen sosyete isimlerinin sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Habba’nın 23 Karatlık Yüzüğü Göz Kamaştırdı

23 KARATLIK YÜZÜĞÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Alina Habba, düğünden önce Turhan Mildon ile birlikte görüntülendiği sırada parmağındaki büyük pırlanta yüzükle de gündeme gelmişti. Habba'nın yüzüğünün en az 23 karat olduğu tahmin edildi.

Habba ve Mildon Nasıl Tanıştı?

ÇİFT NASIL TANIŞTI?

Alina Habba ile Turhan Mildon'un tanışma hikâyesine ilişkin basında farklı bilgiler yer aldı. Daily Mail kaynaklı haberlerde çiftin bu yıl Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıştığı öne sürüldü.

Mildon’un İtirafı: Büyükelçi Arkadaş Aracılığıyla Tanıştık

Turhan Mildon ise Habba ile ABD'de görev yapmış ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyledi. Mildon'un anlatımına göre çift, bu tanışmanın ardından ilişkilerini ilerletti ve evlilik kararı aldı.

Mildon: ’Bu Evliliğin Hiçbir Siyasi Amacı Yok’

''BU EVLİLİĞİN HİÇBİR SİYASİ AMACI YOK''

Alina Habba'nın Donald Trump'la geçmişte yakın şekilde çalışması nedeniyle çiftin birlikteliği hakkında çeşitli yorumlar yapılırken, Turhan Mildon bu konuda daha önce açıklamada bulunmuştu. Mildon, evliliklerinin siyasi bir amaç taşımadığını açıkça belirterek şu ifadeyi kullanmıştı:

''Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok''

Alina Habba’nın Geçmiş Evlilikleri

ALINA HABBA DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ

42 yaşındaki Alina Habba, daha önce avukat Matthew Eyet ile evlenmişti. Habba'nın bu evliliğinden Chloe ve Luke adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Habba ve Reuben Evliliğinin Sonu: Mildon’la Yeni Başlangıç

Habba daha sonra otopark işletmecisi Gregg Reuben ile evlendi. Çiftin evliliğinin ise 2026 yılının başlarında sona erdiği belirtildi. Habba, daha sonra Turhan Mildon ile ilişki yaşamaya başladı ve çift New York'taki görkemli törenle evliliklerini resmileştirdi.

Turhan Mildon’un İkinci Evliliği: Habba ile Yeni Bir Hayat

TURHAN MİLDON'UN DA İKİNCİ EVLİLİĞİ

Turhan Mildon ise daha önce Betül Gürsoy ile evliydi. Mildon'un bu evliliğinin 2024 yılında sona erdiği belirtildi. 29 yaşındaki iş insanı, Alina Habba ile ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin