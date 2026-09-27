New York Post'un aktardığına göre bir etkinlik organizatörü, yalnızca balo salonunun kiralanması, müzik ve çiçek dekorasyonu için yapılan harcamanın kolaylıkla 1 milyon dolara ulaşmış olabileceğini belirtti. Bu rakama çiftin ve davetlilerin konaklama giderlerinin yanı sıra otelin diğer bölümlerine ilişkin olası harcamaların dahil olmadığı aktarıldı.