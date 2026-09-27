Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon New York’ta evlendi: 1 milyon dolara ulaşabileceği belirtilen masalsı düğün
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'un simge yapısı Waldorf Astoria'da rüya gibi bir düğünle evlendi. Yalnızca salon, çiçek ve müzik organizasyonu için 1 milyon dolar harcanan 3 aylık dev hazırlık süreci, Türk ve Amerikan basınına damga vurdu.
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