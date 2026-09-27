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Kocaeli'de sokak ortasında kadın cinayeti! Boşandığı eşi tarafından vurulan Fatma Ç. hayatını kaybetti

Kocaeli'de sokak ortasında kadın cinayeti! Boşandığı eşi tarafından vurulan Fatma Ç. hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki İbrahim Ç., sokakta karşılaştığı boşandığı eski eşi 37 yaşındaki Fatma Ç.'ye tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Fatma Ç., kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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