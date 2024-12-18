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Çalış deme canımı ye

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarih 18 Aralık 2024

SELDA abla mahalleden bir kıza yanığım. Çocukluktan beri.
Onun babası daha zengin. Bunun için burnu havalarda büyüdü. Beni de süründürdü. Şimdi gönlü yumuşadı ama nişan takmak için benim iş bulup çalışmam lazımmış. Biz ailecek müzisyeniz, iş olunca çalışabiliyoruz. Onun dışında haliyle orada burada takılıyorum. Arkadaşlarımla daha az görüşmeliymişim. Mümkünatı yok, ölümüne kader birliği yaptığım insanlar. Selda abla kız çekip gitti.
Nasıl nikah masasına oturturum, kendisi biraz eski akıllı olduğu için sana sormayı düşündüm. Ama sakın 'işe gir çalış' deme, onun dışında ne yapabilirim? Rumuz;
Tekirdağ'dan komşun.

TEMBELSİN OĞLUM
S:U: CEVAP; Ben anladım, İstiyorsun ki 'ep yan gelip yayılayım, iç çalışmayayım!' Ama gördüğün gibi olmuyor şekerim. Hayat tek kişinin kazancıyla dönmüyor. Ayrıca kadın milletini belli ki tanımıyorsun, kafası atınca öyle bir çekip gider ki işte böyle arkasından bakakalırsın. Belki sana ve senin tayfaya ders olmuştur, market köşelerinde kafa çekeceğinize, işe girip çalışır hem para, hem de sevdiğiniz kızların kalplerini kazanırsınız.

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