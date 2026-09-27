SPK inceledi, savcılık kararı verdi! 45 şirket ve 19 fonun mal varlığı tedbiri kaldırıldı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. SPK ve ilgili kurulların değerlendirmeleri sonrası 45 firma ile 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 42 gerçek kişi üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin ise devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.
Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
GERÇEK KİŞİLER ÜZERİNDEKİ TEDBİR DEVAM EDİYOR
Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 45 tüzel kişi, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.