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SPK inceledi, savcılık kararı verdi! 45 şirket ve 19 fonun mal varlığı tedbiri kaldırıldı

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. SPK ve ilgili kurulların değerlendirmeleri sonrası 45 firma ile 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 42 gerçek kişi üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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SPK inceledi, savcılık kararı verdi! 45 şirket ve 19 fonun mal varlığı tedbiri kaldırıldı

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması. (Foto: Takvim.com.tr)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması. (Foto: Takvim.com.tr)

TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.

Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel. (Foto: DHA)RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel. (Foto: DHA)

GERÇEK KİŞİLER ÜZERİNDEKİ TEDBİR DEVAM EDİYOR

Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.

Sıra No
Ad Soyad
1
Muhammed Yarız
2
Serdar Turhan
3
Abdullah Ercan
4
Melis Sandal
5
Emrullah Ercan
6
Ömer Bedir Çetinel
7
Mustafa Dedik
8
Hakan Yıldız
9
Erdin Özel
10
Enver Geçgel
11
İsmet Öğüt
12
Tarzan Tarık Sarvan
13
Tolga Aydin
14
Ezgi Kaya
15
Burhan Tunç Özkan
16
Mehmet Selçuk Aksoy
17
Turgay Ceylani
18
Rıza Kandemir
19
Cengiz Avcı
20
Furkan Talay
21
Metehan Ülgener
22
Ali Yıldız
23
Kazim Kocapınar
24
Hakan Dıravacı
25
Şeyhmus Yeşilmen
26
Şadi Türk
27
Nihat Kırmızı
28
Mahmut Vural Erkoç
29
Ali Acar
30
Hale Elpe
31
Alim Bilen
32
Ayşe Gökdemir
33
Ercan Çömez
34
Çağlayan Yağcı
35
Feridun Geçgel
36
Mehmet Emre Çamlıbel
37
Caner Bingöl
38
Enes Can Demir
39
Türker Tekten
40
Salih Tuncer Mutlucan
41
Egemen Sönmez
42
Gül Ayşe Çolak

Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel. (Foto: AA)Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel. (Foto: AA)

Soruşturma kapsamında 45 tüzel kişi, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

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