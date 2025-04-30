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Elektriğimiz tutmadı

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 30 Nisan 2025

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SELDA ablacım, ailemin para düşkünlüğü yüzünden zengin kocaya vardım. Şimdi İki çocuğumla rahat ama mutsuz bir hayat sürüyorum. Artık kadınlığımı hissetmek istiyorum yoksa boşanacağım... Elektriğimiz tutmuyor. İmza; Süheyla

BİZİMKİ TUTTU DA NE OLDU
S.U. CEVAP; Sücüğüm sakın boşanma. Kocana karşı negatif hislerin yükseldiğinde kendini kandır, kalk lüks evini şöyle bir dolaş. Hatta buzdolabını aç, "Çocuklarım bunları yiyebiliyor, varsın ben aşksız bir hayat süreyim, zaten 40'ından sonra şehvet senin neyine kadın" deyip şükür duası et. Olmadı çık çarşıya, giysiler al, arkadaşlarına hava at. Hem sanma ki aşk elektriği, öyle şehir cereyanı gibi kesilip yeniden geliyor. Bi gidiyor gidiş o gidiş... Not; şu an karşında, o adı batası elektrik yüzünden (onca zengini istemeyip) dar gelirli Arda abine (bknz; Arda Uskan fotoğrafı) varmış ve hala hayatla boğuşmakta olan bir salak durmakta. Ona göre Sücüğüm.

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