CANLI YAYIN
Geri
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Samet Cingöz (32) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Cingöz'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan sürücünün yakınları ise acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Kaza, 12 Mart 2025 saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Samet Cingöz (32) yönetimindeki 42 AVG 02 plakalı motosiklet, R.A. idaresindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari aracın kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı.

Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Samet Cingöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Kazayı duyarak olay yerine gelen Cingöz'ün yakınları, acı haberin etkisiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda vatandaş da akın etti.

Tahkikat Başlatıldı

Konya polisi kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, olayın görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
Flavius Müslüman oldu
Flavius Müslüman oldu
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle