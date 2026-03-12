ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR
-ÖTV muafiyeti ile satın alınacak araçların yerli üretim katkı oranının en az %40 olması şartı bulunuyor. Ayrıca alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor veya devredilemiyor.
-Eğer araç bu süre dolmadan satılmak istenirse, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor.
-Öte yandan 27 Aralık 2024 tarihinden önce bu kapsamda satın alınan araçlar için eski düzenleme geçerli. Bu araçlar 5 yılın sonunda satılabiliyor.
-ÖTV'siz alınan araçların, engelli bireyin durumuna uygun şekilde özel tertibatla donatılması gerekiyor. Araç, kişinin kullanımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli ve engelli bireyin güvenli biçimde kullanabileceği hale getirilmelidir.