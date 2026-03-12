ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımında geçerli olan üst limit artırıldı. Yapılan düzenleme ile limit 584 bin lira yükseltilerek 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı.

Belirlenen bu tutar, araçların vergiler dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Ayrıca ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf olacak.