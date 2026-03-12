CANLI YAYIN
2026 ÖTV muafiyetli araç listesi: 2.8 milyon TL altındaki tüm modeller

2026 yılıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası kapsamında araç alımında uygulanacak üst fiyat sınırı güncellendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, ÖTV muafiyetinden yararlanarak satın alınabilecek araçların azami fiyatı 2.873.972 TL olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte birçok model yeniden engelli araç listesinde yer aldı. İşte ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan otomobiller…

Engelli bireylerin araç alımında yararlandığı ÖTV muafiyetine ilişkin üst fiyat sınırı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemeyle limit 584 bin TL artırılarak 2 milyon 873 bin TL'ye çıkarıldı. Peki engelli raporuyla hangi araçlar alınır? İşte modelleri…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımında geçerli olan üst limit artırıldı. Yapılan düzenleme ile limit 584 bin lira yükseltilerek 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı.

Belirlenen bu tutar, araçların vergiler dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Ayrıca ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf olacak.

ÖTV istisnasından engellilik oranı %90 ve üzerinde olan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bunun yanında engelli bireylerin sağlık kurulu raporlarında "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir"ifadesinin yer alması gerekiyor. Bu ibare, aracın özel donanım ile kullanılmasının zorunlu olduğunu gösteriyor.

-ÖTV muafiyeti ile satın alınacak araçların yerli üretim katkı oranının en az %40 olması şartı bulunuyor. Ayrıca alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor veya devredilemiyor.

-Eğer araç bu süre dolmadan satılmak istenirse, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor.

-Öte yandan 27 Aralık 2024 tarihinden önce bu kapsamda satın alınan araçlar için eski düzenleme geçerli. Bu araçlar 5 yılın sonunda satılabiliyor.

-ÖTV'siz alınan araçların, engelli bireyin durumuna uygun şekilde özel tertibatla donatılması gerekiyor. Araç, kişinin kullanımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli ve engelli bireyin güvenli biçimde kullanabileceği hale getirilmelidir.

Yeni düzenleme ile birlikte, ÖTV istisnasından yararlanarak satın alınabilecek otomobil sayısında da artış sağlandı. Böylece engelli vatandaşların araç erişiminin daha kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyeti kapsamında belirlenen şartları karşılayan ve üst limit içerisinde kalan bazı araç modelleri aşağıda yer almaktadır:

TOYOTA

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Toyota C‑HR 1.8 Hybrid Flame

FİAT Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel

FİAT

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel

Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli

Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel

RENAULT Renault Clio Equilibre Renault Megane Touch 1.3 Renault Megane Touch 1.5 Renault Duster Evolution Eco

RENAULT

Renault Clio Equilibre

Renault Megane Touch 1.3

Renault Megane Touch 1.5

Renault Duster Evolution Eco

HYUNDAI Hyundai i10 1.2 Jump Manuel Hyundai i10 1.2 Jump AMT Hyundai i20 1.2 Jump Manuel Hyundai i20 1.0 Jump DCT Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel Hyundai Bayon...

HYUNDAI

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel

Hyundai i10 1.2 Jump AMT

Hyundai i20 1.2 Jump Manuel

Hyundai i20 1.0 Jump DCT

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT

ELEKTRİKLİ MODELLER TOGG T10X TOGG T10F Bu modeller, 2026 yılında yürürlükte olan ÖTV muafiyeti düzenlemesine göre belirlenen fiyat limitine ve yerli üretim...

ELEKTRİKLİ MODELLER

TOGG T10X

TOGG T10F

Bu modeller, 2026 yılında yürürlükte olan ÖTV muafiyeti düzenlemesine göre belirlenen fiyat limitine ve yerli üretim şartına uygun olan araçlar arasında yer almaktadır.

