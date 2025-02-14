Selda Uskan

SELDA abla, biliyor musunuz bu ülkenin en büyük sorunu ne? Söylüyorum; insanımız artık aşk nedir bilmiyor!

Hele şimdiki gençler bunu tatmadan ölüp gidiyorlar. Ben de gencim ama sevdanın kollarında bir iki tur atmışlığım var. Arkadaşlar sadece 'aşık olmuş' gibi yapıyor! Sonuçta hepsi mutsuz. Elde bir cep telefonu, embesiller halinde dolanıyorlar... Kendilerine buradan çağrı yapıyorum; Aşkı tatmadan gitmeyin... Sonra öte dünyada soruyorlar adama; "İyi de abi sen ne demeye yaşadın bunca yıl?" Önerim iyice düşünün, gerçek aşkın ne olduğunu keşfedin. Rumuz; Lover



S.U. CEVAP; Şehirli insanımız söz konusuysa haklısın Lovercığım, dediğin gibi 'fazla meşguller!' Şimdi kim kalkacak o bilgisayar başından da Sude Naz'ın peşine düşecek değil mi? Gönlünü çalmak için bin bir jest yapıp taklalar atacak diller dökecek? En iyisi mi girersin arkadaşlık sitesine, sana göre bir sürü alık seni bekliyor, seç seçebildiğini. Ama diğer yanda uçsuz bucaksız bir Anadolu'muz var ki, en kalbi aşkların oralarda hala yaşandığına inan arkadaşım ve sakın umutsuzluğa kapılma...