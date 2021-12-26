Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." Allah'ım sosyal medya'da etkileşim meraklısı onca insan yazmışta yazmış… Aklı başında kişiler bile ceplerinde ne kadar taş varsa dökmüşler Hülya Avşar'a karşı. Simitli paylaşımlar paylaşımlar.
Bu cümleleri Hülya Avşar söylüyor diye haksızlık içermez hanımlar beyler… Yaşana bu duruma itenlerden biri o değil, o yüzden hırsımızı ondan çıkarmamıza gerek yok. Yok simit yiyelim demiş yok Hülya Avşar simit yemezmiş. Boş laf bunlar… Sadece cebindekileri dökmek isteyenlerin laf kalabalığı. Hani aksine Hülya Avşar ve onun gibi görünen, "tuzu kuru insanlar bile rahatsız" diye düşünmeliyiz.
Kadın diyor ki "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak." Kimseyi kimseden ayırmadan birlik içinde bu günler geçip gidecek diyor.
O evinde ne yer, ben ne yerim kimse bilemez… Evet bir şey yaşanıyor hepimiz görüyoruz. Gerekli önlemler alınıyor, inancım geçecek bu günlerde. Tek bildiğim şey biz birlikte olunca güçlüyüz.
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TİCARET ATILIMI
Hepsi birbirinden meşhur, her biri farklı dallarda şöhret basamaklarında ilerliyor. Yine de bu büyüye kapılmıyorlar, üretmeye devam ediyorlar. Birçok ünlü isim kendi markasını kuruyor, sahnelerin ya da ekranların yanı sıra moda, güzellik sektöründe de kendilerinden söz ettiriyorlar.
Dünya'ya baktığımız da Jennifer Lopez, Rihanna kendi adlarını taşıyan bir kozmetik markalarıyla iş dünyasına, Kate Moss kendi adını taşıyan bir koleksiyonu olmasa da dünyaca ünlü markalara takı, çanta ve giysiler tasarlıyor.
Türkiye'de de güzel işler yapan ünlü isimler var… 2002 yılından bu yana öne çıkan Hülya Avşar'ın parfüm tshört ve iç çamaşır tasarladığı By H, Demet Akalın'ın DA adını verdiği kozmetik ürünleri, Demet Şener'in 25 yılllık modellik kariyerinden sonra "Demet Şener İstanbul" adıyla hazır giyim markası, Değişen dünya dinamiklerinde daha rahat ve sürdürülebilir projeler yapmak gerektiğine inanan Arzu Sabancı, 2020 yılında kendi markası Arzu Sabancı Studio ile yola çıktı ilk koleksiyonu Active Wear ve 2017 yılında Koton ile bir işbirliğine başlayarak günümüze kadar 8 koleksiyon çıkararak Türkiye çapında başarılı satışlara imza attı.
Bugünlerde Gülben Ergen farklı bir sektöre adım atmanın heyecanını yaşıyor, tatlı bir telaş içinde… Ticarete atılıp Gülben Natural (GN) markalı ürünlerini satışa sunuldu.
Gülben Ergen'in serum, krem, maske, tonik, peeling, banyo tozu, doğal taşlar ve kişisel bakım setlerinden oluşan ürünlerini www.gulbennatural. com internet sitesinden, eczanelerden ve o meşhur dijital alışveriş sitelerinden alabiliyorsunuz.
Gülben Natural markası daha çok doğal içerikli bileşenlerden oluşan ham maddeler kullanarak çözüm odaklı ürünlere sahip. İçinde hiç katkı maddesi yok.
Satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgiyle karşılanan Gülben Natural'a sosyal medya da yapılan en çok yorumlardan biride" Doğaya, insana, hayvanlara saygıyla cildine özen gösteren herkese şifa olmaya, yol arkadaşlığı yapmaya, aramıza hoş geldin Gülben Natural" Gülben Ergen sosyal medyasından hanımlara uzun yıllardır kendi hayatında uyguladığı deneyimlediklerini o kadar iyi anlatmış ve sonrasında hayata geçirmiş ki gelen güzel tepkiler ve satışlardan oldukça memnun.