Gündem Hülya

***

TİCARET ATILIMI

Hepsi birbirinden meşhur, her biri farklı dallarda şöhret basamaklarında ilerliyor. Yine de bu büyüye kapılmıyorlar, üretmeye devam ediyorlar. Birçok ünlü isim kendi markasını kuruyor, sahnelerin ya da ekranların yanı sıra moda, güzellik sektöründe de kendilerinden söz ettiriyorlar.

Dünya'ya baktığımız da Jennifer Lopez, Rihanna kendi adlarını taşıyan bir kozmetik markalarıyla iş dünyasına, Kate Moss kendi adını taşıyan bir koleksiyonu olmasa da dünyaca ünlü markalara takı, çanta ve giysiler tasarlıyor.

Türkiye'de de güzel işler yapan ünlü isimler var… 2002 yılından bu yana öne çıkan Hülya Avşar'ın parfüm tshört ve iç çamaşır tasarladığı By H, Demet Akalın'ın DA adını verdiği kozmetik ürünleri, Demet Şener'in 25 yılllık modellik kariyerinden sonra "Demet Şener İstanbul" adıyla hazır giyim markası, Değişen dünya dinamiklerinde daha rahat ve sürdürülebilir projeler yapmak gerektiğine inanan Arzu Sabancı, 2020 yılında kendi markası Arzu Sabancı Studio ile yola çıktı ilk koleksiyonu Active Wear ve 2017 yılında Koton ile bir işbirliğine başlayarak günümüze kadar 8 koleksiyon çıkararak Türkiye çapında başarılı satışlara imza attı.

Bugünlerde Gülben Ergen farklı bir sektöre adım atmanın heyecanını yaşıyor, tatlı bir telaş içinde… Ticarete atılıp Gülben Natural (GN) markalı ürünlerini satışa sunuldu.

Gülben Ergen'in serum, krem, maske, tonik, peeling, banyo tozu, doğal taşlar ve kişisel bakım setlerinden oluşan ürünlerini www.gulbennatural. com internet sitesinden, eczanelerden ve o meşhur dijital alışveriş sitelerinden alabiliyorsunuz.

Gülben Natural markası daha çok doğal içerikli bileşenlerden oluşan ham maddeler kullanarak çözüm odaklı ürünlere sahip. İçinde hiç katkı maddesi yok.

Satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgiyle karşılanan Gülben Natural'a sosyal medya da yapılan en çok yorumlardan biride" Doğaya, insana, hayvanlara saygıyla cildine özen gösteren herkese şifa olmaya, yol arkadaşlığı yapmaya, aramıza hoş geldin Gülben Natural" Gülben Ergen sosyal medyasından hanımlara uzun yıllardır kendi hayatında uyguladığı deneyimlediklerini o kadar iyi anlatmış ve sonrasında hayata geçirmiş ki gelen güzel tepkiler ve satışlardan oldukça memnun.