Acısıyla tatlısıyla 2021

2022 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Şöyle bir içimden geçirdim 2021 yılının magazin olaylarında neler var diye. Neler görmüşüz neler geçirmişiz koca bir yıl. Hepsinin hafızamda olması mümkün değil. 2021 yılında haftalarca konuşulan, üzerine birçok iddia ortaya atılan, kavgaların çıktığı, dedikoduların bitmediği bana göre en bomba magazin olaylarını şöyle bir gözden geçirelim.

Beni en mutlu eden magazin dünyasının ünlülerinin çocuklarının olması. Hayatlarının akışlarının değişmesi ve ailelerinin genişlemesi.

Merve Özbey, Öykü Karayel & Can Bonomo, Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk ilk çocuklarını Bengü, Berfu & Eser Yenenler, Meryem Uzerli ikinci çocuklarını Bergüzal Korel ise üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

Magazin gündeminde en çok konuştuğumuz ne zaman evleniyorlar nerede olacak nikahları kimler ne giyecek gelinlik nasıl olacak derken evlendiler onlar da. Zeynep Bastık & Tolga Akış, Burcu Kıratlı & Sinan Akçıl, Vildan Atasever & Mehmet Erdem, Ece Seçkin & Çağrı Terlemez, Yasemin Şevkatli & İdo Talıses, Aslışah Alkoçlar & Kaan Demirdağ ve Nazlı Kayı & Hacı Sabancı'nın mutluluklarına şahit olduk.

Hep mutlulukla başlıyor ama bazen uzun sürmüyor bu mutluluk... 2021 yılında boşanmalar da az değildi.

Bazılarına şaşırdık, bazılarına üzüldük.

Merve Dizdar & Gürhan Altundaşar ayrılığı beni çok üzdü.

Onları çok yakıştırıyordum ve çok ani oldu. Sıla & Hazer Amani, Demet Şener & Cenk Küpeli, Ebru Gündeş & Rezza Zarrab evliliklerini bitirdi.

Geçmiş yıllarda boşanmalarına üzüldüğüm ardından 2021 yılında yaşadıklarına çok üzüldüğüm bir çift var.

Onları hiç unutmam mümkün değil.

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinden bahsediyorum. 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Oğulları Kuzey'in velayet davasıyla gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz aylarda büyük bir kavgaya tutuştu. Yaşadıklarına öyle şahit olduk ki bir çocuklu çifte hiç yakıştıramadım. İleride o görüntülerin çocuklarının karşına çıkacağını ve ona yaşatacakları travmaları hiçe saymaları hafızamdan hiç gitmiyor.

Bana göre 2021 yılının en yakışan çifti... İyi ki bir araya geldiler. Her ikisini de eski tanırım ve çok severim. Allah nazardan korusun Demet Özdemir & Oğuzhan Koç. Daha bir çok güzel başlangıca şahit olmuşuzdur ama şuan sadece aklımda ikisi var.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, bu yıl "Benzemez Kimse Bize" adlı programla sevenlerinin karşısına çıktı. Yalnızca iki bölümün ardından yayından kaldırılan program ikiliyi birbirine düşürdü. 2021 yılında öyle vedalarımız oldu ki. Ölüm Allah'ın emri bunu biliyorum ama aynı yüzyılda onlarla yaşadığım için kendimi şanslı hissettiğim çok değerli insanları uğurladık. Okumaktan, dinlemekten keyif aldığım yoluma ışık tutan Doğan Cücenoğlu, çocukluğumda Anne ve Babamın beni Ankara'ya her geldiğinde oyununa götürdüğü tiyatroyu bana sevdiren adam Ferhan Şensoy, çok sevdiğim arkadaşım Pelin Öztekin'in benim içinde yeri ayrı olan babası Rasim Özetkin'i kaybettik. Yerleri asla dolmaz acıları asla unutulmaz.

Ama öyle bir kayıp var ki. Kendi ailemden birini kaybetmiş kadar içimi yakan...2021 yılının en üzen vedası ise, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmesi oldu.

Öyle şeker, öyle güler yüzlü, öyle melek kalpli bir insana veda ettik ki. Ben halen annesi Suzan Abla'ya gidip başın sağ olsun diyemedim, dilim varmıyor...

Benim içim bu kadar yanarken onu düşenemiyorum.

Allah geride kalan herkese güzel günler göstersin.

2022'den çok umutluyum. Kalbim küçük ama temennilerim büyük. Kendi adıma ne istiyorsam Allah'a dualarımda şöyle seslenirim. Kalbi güzel olanlara benim istediklerimin kat ve kat fazlasını ver... 2022'den güzelliklerle bahsetmek dileğiyle 2021'de yaşananlara bir sünger çekiyorum ben şimdiden.