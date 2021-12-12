Sanırsınız bu isimler günlük hayatlarında bu kıyafetleri giymişler sokağa çıkıp pazara gitmişler... O modacı bey bu detayı unutmuş.
"Delirmiş bunlar" diyor. Sanki yurt dışındalar diye bağırıp duruyor.
Ama aynaya hiç bakmamış unutmuş kendine bakmayı. İnsan başkasını yargılarken, hakkında konuşurken biraz kendisine bakar. Onlar kadın. Üzerlerine yakıştırdıkları şeyleri giyiyorlar.
Çıksa biri ona sen bir kendine bak dese cinsiyet ayrımcılığı olacak.
İnsan sınıflandırıyor olacak.
Her zaman söylerim sahne şov sever, sahne abartı sever. Büyük kabarık saçlar, taşlı tuşlu parıl parıl elbiseler, kocaman küpeler. Yırtmaç sever, dekolte sever.
Erkeklerde renkli takım elbise bazen parıltılı ceket...
Yıllar önce sahne de bunu ilk uygulayan Nükhet Duru olmuş.
Dekolte giymiş ama hiçbir yeri görünmemiş... Derin yırtmaç giymiş hiçbir yeri açılmamış.
Şimdi bizim genç nesil yapıyor bunu. İşlerini hakkı ile yapıyorlar.
Gülşen ve Hande Yener konuşuluyor. Baktığınızda ikisi de taş gibi. Sporlarını yapıyorlar, giydikleri kıyafetlerin hakkını da veriyorlar, bakımlılar.
Ve arkalarında öyle bir ekip varki.
Her sahneye özel hazırlanılıyor.
Kafalarına göre giyinmiyorlar.
Hangi sahnede ne giyecekler? Renk ne olacak? Kafa patlatan bir ekip var.
Bu iş böyle yapılır rakiplerin arasından sıyrılmak gerek, dikkat çekmek gerek...
Sesleri var buna ne gerek var diyorlar. Ses yetmez! Ne iyi sesler gördüm evlerinde oturuyor.
O sesi destekleyecek bir görsel olmak zorunda. Kendine dikkat edeceksin, güzel görüneceksin, konuşturacaksın kendini.
Ajda Pekkan'a bakın... Her dönem kendinden söz ettiriyor.
Şarkısıyla, kıyafetiyle, fotoğrafıyla. Ajda Pekkan'ın bir şeye ihtiyacı var mı? Hayır yok.
Ne yapsa bizim kabulümüz Ajda Pekkan. Ama işine saygısı.
Hakkını vererek yapıyor.
Sahneye bir bakıyorsunuz mayo ile çıkıyor. Onu günlük hayatta sokakta, yemekte mayo ile gezerken gördük mü hiç.
Boş konuşmamak gerekiyor.
Sahne ile günlük hayatı ayırmak gerekiyor. İşini de hakkı ile yapanları alkışlamak!
***
BRAVO SEFO
İstanbul'daki bir okulda geçtiğimiz aylarda Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısına eşlik ederek dans eden öğrencilerin görüntüsünü sosyal medyada izlemiştim. Bu yılın şarkılarının başında geliyor Sefo'nun "Bilme mi?"si. Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2021'in en çok dinlenen şarkısı olmuş. Ve çocuklar keşfetmişse iş bitmişti.
Bunun üzerine Sefo da görüntüleri görünce o okulda konser vermek istemiş. Ancak Küçükçekmece Belediyesi'nden izin çıkmasına rağmen okulun kararı ile konser iptal edilmiş.
Gerekçe olarak konsere dışarıdan da ilgi olabileceğini ve eğitimin aksayabileceğini söylemişler. Haklı olabilirler bu konuda. Ama sadece okul içindeki çocuklarla bir araya getirebilirlerdi Sefo'yu.
Ben tebrik ediyorum çok duyarlı bir hareket Sefo'nun yaptığı...