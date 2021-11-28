Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...
Ünlüler, parayı emlaka yatırdı. Sibel Can'ın İstanbul'da 50 dairesi var. Emrah ise 200 tapu sahibi... İki villalı Kıvanç Tatlıtuğ da dükkana yatırım yapıyor. İşte Takvim Gazetesi yazarı Özgür Aras'ın konuya ilişkin kaleme aldığı "Gayrimenkul Zenginleri' başlıklı köşe yazısı...
28.11.2021 06:59
- Son Güncelleme: 28.11.2021 06:59
Şarkılarıyla bizi mest eden Sibel Can da gayrimenkulden kazanmayı seçen ünlüler arasında. İstanbul civarında 50 civarında dairesi olduğu konuşulur hep.