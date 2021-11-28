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Haberler Magazin Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Ünlüler, parayı emlaka yatırdı. Sibel Can'ın İstanbul'da 50 dairesi var. Emrah ise 200 tapu sahibi... İki villalı Kıvanç Tatlıtuğ da dükkana yatırım yapıyor. İşte Takvim Gazetesi yazarı Özgür Aras'ın konuya ilişkin kaleme aldığı "Gayrimenkul Zenginleri' başlıklı köşe yazısı...

Özgür ARAS TAKVIM GAZETESI
28.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 28.11.2021 06:59
Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Bildiğiniz gibi birçok sanatçı kazandığı paraları faklı alanlarda değerlendiriyor. Değişen trendler ünlülerin gayrimenkul yatırımlarına da yön veriyor. Ünlülerin en gözde yatırım aracı hala konut olsa da artık arsa yatırımı yapanlar da var.

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Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Sağlam bir yatırım olarak görülen ve fazla işletme becerisi olmadan da para kazandırabilen gayrimenkul yatırımları olan isimler o kadar çok ki. Kendi geleceklerini, ailelerinin geleceklerini ve çocuklarının geleceklerini garantiye almaları benim çok hoşuma gidiyor.

Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Güzel bir hayat yaşayıp paralarını değerlendirme becerilerine de hayranım. Benim yakından takip ettiğim ve bu becerilerine hayran olduğum belli isimler var. Emeklerinin karşılığı alın teriyle kazanan herkese Allah daha çok versin…

Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Kenan İmirzalıoğlu, kazandığı parayla yatırım yapan en dikkat çeken isim. Kazandığı parayla ilk olarak binaları restorasyon yaparak eski binaları yeniledi. Şu anda arazi alımına yönelmiş. Tekirdağ, Çerkezköy arazi satın alan oyuncu emlak yatırımlarına devam ediyormuş.

Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...

Şarkılarıyla bizi mest eden Sibel Can da gayrimenkulden kazanmayı seçen ünlüler arasında. İstanbul civarında 50 civarında dairesi olduğu konuşulur hep.

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