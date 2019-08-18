Alkışlar Reynmen’e
İki saat sahnede kalıp sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Reynmen, özel bir repertuvar hazırlamış.
Herkes çok keyifliydi, hiç kimse "Şöyle olsaydı, böyle olsaydı" diye homurdanmadı.
Sadece bazıları, kalabalıktan şikayet etti.
Şimdiye kadar hiçbir işletmede sahne almayan Reynmen'in konserinde bir votkanın şişesi 2 bin 500 liraya açıldı.
Çeşme'ye annesi ve kardeşiyle gelen Reynmen'in konser tekliflerinden 130 bin TL talep ettiğini duymuştum.
Arka arkaya yaptığı konser anlaşmalarıyla sanırım bir süre daha Reynmen'i konuşuyor olacağız.
Bakalım "Tıklamalar sahteydi, değildi" diye konuşulurken mekanların doluluğu için neler denilecek. O insanları da kendisi zorla getirmedi herhalde?
Buna laf etmek, başarıyı görmezden gelmek sanırım haksızlık olur…
HER ANNE GÜZELDİR
Dört ay önce doğum yapan ve oğlu Karan'ı emziren Fahriye Evcen, kiloları yüzünden klavye kahramanlarının eleştirilerine maruz kaldı. Tüm olay Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmesiyle başladı. Bu kareler, Instagram ve Twitter'ın bir numaralı gündem maddesi oldu. Evcen'e hakarete varan yorumlar yapıldı.
Bir çocuk doğurmuş, en keyifli zamanlarını geçiren kadın; eleştirilere sosyal medya hesabında tek bir cümle bana göre şahane bir cevap verdi: ''Her anne, her kadın çok güzeldir!'' Aralarında oyuncu, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu bir grubun ortak görüşü özetle şuydu: ''Kilo eleştirisi, yeni anne olmuş kadına yapılan en büyük ayıptır." İnsanımızın içine kötülük kaçmış.
Kendi annesi, ablası, kardeşi böyle bir durumda olsa hakaretler karşısında sütü kesilse ne olacağını düşünmeden hareket ediyorlar.
Allah herkesin kalbine iyilik versin. Kim kime ne yaşatıyorsa da bu dünyadan onu yaşamadan göçmesin.
STARLAR DA AĞLAR
Beren Saat, alıştığımız starlara benzemiyor. Onun için her şeyini yadırgıyoruz. Dünden bugüne starlar duygularını göstermez, yüzlerinde bir maskeyle gezerdi. Duygularını kapalı kapılar ardında yaşadıkları için hayat hep onlara güzel gelirdi, dışarıdan bakanlara.
Bir tabuyu yıkıyor Beren Saat… Duygusunu, acısını, özlemini paylaşıyor.
Bunu geçen akşam bir kez daha hissettirdi. Saat, Haziran'da ölen fotoğraf ve video sanatçısı arkadaşı Aykut Cömert'i andı; elinde bir gelin bebekle selfie çekilmiş gözleri yaşlı halde… Beren Saat'i ağlayarak gören hayranları oyuncuya destek oldu… Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Fanları "Sen ağlama kıyamam" yorumlarıyla destek oldu. Bugüne kadar duygularını ortada yaşayan bir kadın görmedik.
Biraz rahat bıraksak belki bize neler anlatacak. Bir nefes aldırsak bence bize merak ettiğimiz her şeyi o anlatacak.
Sosyal medyadaki yazılarına bakarsanız, zaten ufak ufak içini döküyor… Hiçbir şey kalbinde kalmıyor.
Starların da bir duygusu olduğunu duyguları, acıları, sevinçleri yaşadığını görmüş oluyoruz. Onları bizden ayıran tek özellikleri bizi sadece yakın çevremiz tanıyor. Starları ise daha fazla insan tanıyor. Bu ayrımı unutmamak gerek.
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