İyi bayramlar

SAĞLIKLI, huzurlu, mutlu nice bayramlarımız olsun. Lütfen etrafınızda küs birileri varsa onları bu bayram barıştırın… Küsmek ve darılmak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayalım.

Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin de ellerinden öperim.

İyi bayramlar…

*****

MÜTEVAZI VOLKAN

GEÇEN hafta Bodrum Havaalanı'ndan İstanbul'a dönerken Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'i gördüm. Demirel, check-in kontuarında işlemlerini yaptırırken bir çocuk yanına gidip "Resim çektirebilir miyiz?" diye sordu. Çocuğun aldığı cevap "Tabii" oldu. Ama çocuk o kadar heyecanlıydı ki cevabı "Hayır" olarak anladı ve koşarak babasına "Hayır dedi" diye seslendi. Demirel, işlemi bitince çocuğa "Yakışıklı, gel çekilelim fotoğrafımızı" dedi. Küçük çocuğun fotoğraf isteğini kırmayan ünlü kaleci, diğer hayranlarıyla da tek tek fotoğraf çektirdi.

Demirel'le aynı uçakta yan yana koltuklara düştük. Kalecinin yanında bir anne vardı ve oğlu da en önde oturuyormuş. Oğlu sürekli arkaya dönüp annesine işaret edince kadın da dönüp "Oğlum yanınıza gelebilir mi? Ben yer değiştirebilir miyim?" diye sordu. Demirel, yine olumlu cevap verdi.

Kalecinin yanına 12-13 yaşlarında bir genç oturdu ve ilk 15 dakika Demirel'le sohbet etmedi, sadece onu süzdü. Ama daha sonra çenesi bir açıldı ki görmeniz lazımdı.

"Benim diyen" en iyi röportajcı o soruları soramaz. Çocuk cesaretiyle her şeyi tek tek sordu. Bu yıl takımda olup olmayacağından dövmelerinin anlamını, takımda kimi seviyor; kimi sevmiyordan Ali Koç ile ilişkisine kadar her şeyi sordu. 40 dakika boyunca o sordu, Demirel de yüzünü buruşturmadan sıkılmadan cevapladı.

Konuşmanın finali ise harikaydı. Her sorunun başında "Abi" diye hitap eden arkadaş yine döndü ve "Abi, herkes sana agresif diyor; ama karşılıklı konuşunca hiç de öyle değilsin. Çok iyi adamsın" dedi.

Ben de çoğu zaman kendisiyle eşiyle gittiği restoranlarda karşılaşıyorum.

Kendisiyle hiç tanışmadım. Ne yalan söyleyeyim o sohbette verdiği cevaplara ben de hayran kaldım.

*****

EFSANE DÖNÜYOR

HAKAN Eren, Nostalji Gazinosu projesinin mimarıdır ve çok güzel işlere imza atıyor. Eskiye duyulan özlemi bir nebze de olsa gidermemizi sağlıyor. Ve bizleri dev isimlerle buluşturuyor.

Eren, şimdi yeni bir Nostalji Gazinosu kadrosu kurmuş ve bu kadronun assolisti ise Gönül Yazar.

Eren, yıllardır sahneye çıkmayan taş bebeği ikna etmiş. 24 yıl aradan sonra assolist olarak sahnelere dönen Gönül Yazar, 29 Ağustos'ta 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Yazar'ın alt kadrosunda Semiha Yankı, Ersan Erdura, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Funda ve Tüdanya yer alıyormuş.

Efsane bir iş çıkacak eminim… Alkışları bol olsun.