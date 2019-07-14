İşin aslı şov
Ama sahne için biraz durmak lazım.
En çok Hadise için yazılanlara takılıyorum: "O kıyafet olmamış, o saç çok abartılı, saçı demode, makyajı abartılı..." Yahu sahne şov alanı, şarkıcı şovunu yapacak.
Sahne abartıyı, büyüklüğü sever.
Fanfatel (lüks düşkünü, kendini sergileyen kadın) olmak lazım.
Hadise, saçlarını topuz da yapabilir; ama o zaman saçları ne kadar uçuşur kim bilir? Saçları, sahne önündeki pervanelerle ne kadar dağılırsa o kadar efekt yaratır. Sahne büyük ve ışıltılı küpeleri, taşlı tuşlu kıyafetleri sever. Önemli olan seyircinin gözünü boyamaktır.
Türkiye'de kıyafetleriyle ve kalabalık saz ekibini arkasına alarak sahne şovunu başlatan, sahneye hareket getiren kişi Zeki Müren'dir.
Müren'in kıyafetlerini hatırlayın. Kısa bir şort, yüksel platformlu ayakkabılar ve parıl parıl bir adam sahnede... Bu sadece sahne için geçerli. Sahnede sadece şarkı söylemek yetmez. Yanlış anlamayın tabii, sadece şarkı söyleyen insanlar var; o apayrı bir şey. Ama işin içine şov girince dediğim gibi sahne fanfatel olmayı gerektiriyor.
Hiç Zeki Müren'i günlük hayatında sahne kostümleriyle ya da Hadise'yi sokakta sahne kıyafetleriyle gördük mü? Hayır… Sanatçıları eleştireceksek günlük hayattaki seçimlerini eleştirmek lazım. Onu da sonuna kadar yapma hakkınız var.
YENİLİK SİMGESİ
Ne kadar güzel şarkı söylersen söyle, ne kadar güzel konser yaparsan yap yine de gündemdeysen kendini yenilemek zorundasın. Hem kendini hem de müziğini... Seni takip edenleri ara sıra şaşırtacaksın, onları konuşturacaksın. Meşgul olacaksın ki meşgul edeceksin.
Şovun bir parçasıdır bu. Geçen hafta Simge'nin yeni imajı çok konuşuldu. Amaç zaten buydu. Yeni şarkı öncesi değişiklik... 10 yılı aşkın zamandır aynı kahverengi saçlarıyla gördüğümüz Simge, bir anda sarışın oldu. Kimileri sevdi, kimileri sevmedi… Konuşuldu mu, üzerine yorumlar yapıldı mı? Yapıldı… Yenilenmek, amaca hizmet etmek, neyi, ne için yaptığına bakmak gerek.
Daha sonra yorum yapmak lazım diye düşünüyorum.
SESSİZ SEDASIZ EĞLENCE
Bu hafta itibariyle tatil beldeleri için yaz sezonu açıldı. İş için haftalardır Çeşme ve Bodrum arası mekik dokuyorum. Bütün mekanlar boş, sokakta insan kalabalığı yok. O kadar üzülüyorum ki esnaf için… Hafta sonu tüm uçaklar doluydu. Çeşme, İzmir ve Bodrum için yer yoktu.
Umarım bu doluluk tatil beldelerindekilerin işine de yansır ve esnaf, para kazanır.
Önceki gece Çeşme'de gece hayatını yaşayım diye Alaçatı Cahide'ye gittim. Cahide ekibi, şahane bir mekan yapmış. Mekandaki şovları keyifle izledim. Bu arada Çeşme gibi tatil beldelerindeki mekanlarda denetimler sıklaşmış. Ben de bu denetimlerden birine denk geldim. Alaçatı Cahide'de eğlenirken saat 01.00'ı gösterdiğinde mekana 15 kişilik bir ekip girdi. Kurallara göre saat 01.00'da eğlence mekanlarındaki sesin kapanması gerekiyormuş. Bu ekip de mekanı uyarmaya gelmiş.
Sonra sokakta yürümeye başladım ve aynı durum, diğer mekanlar için de geçerliydi. Sonuna kadar kurallara saygım var. Ancak eğlencenin bu kadar erken saatte kesilmesi insanın canını sıkmıyor da değil…
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