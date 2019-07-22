Özlem bitiyor
Biliyorsunuz son zamanlarda ayrılıklar magazin dünyasında biraz gürültülü oluyor. Eşler birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunup hatta birbirlerini bel altından vuruyorlar.
Oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan ile havuz başında görüntülerini gördüğüm Özcan Deniz'in keyifli hallerine de bayıldım.
Bir de sonunda yeni albüm için çalışmalara başlamış Özcan Deniz.
Bazen çok kızıyorum esas mesleklerini nasıl ihmal ederler diye. Ama sonunda bu özlemimiz yeni şarkılarıyla bitiyor olacak.
Dizinin çekim yoğunluğundan fırsat bulup bence güzel bir albüm ile kalbimizi alacak aldığım duyumlara göre Özcan Deniz...
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ÜÇÜNCÜYÜ DE YAPSINLAR
ÜÇ yıl önce Özlem Ada Şahin ile evlenen Berkay, 2017 yılında ilk çocukları Arya ile baba olmayı tatmıştı. Sanat dünyasının sevilen çifti, geçtiğimiz gün dünyaya gelen ikinci kızları ile mutluluklarını taçlandırdı.
Arya 'ya bir kız kardeş geldi.
Arya 'yı sosyal medyadan takip edenleriniz vardır. Henüz iki yaşında olmasına rağmen inanılmaz akıllı bir çocuk. Maşallah Şimdi abla oldu ve sanırım bu yaşta abla olmanın farkında. Biz onu Zeynep'i kıskanır biraz sanıyorduk ama aksine kardeşine karşı çok ilgili ve çok sıcak.
Yan yana onun kardeşine olan sevgisini yakında annesi ve babası paylaşır ve görürsünüz bana hak veririsiniz.
Bu arada Berkay iki yıla kalmaz Özlem'i bir şekilde ikna edip üçüncü çocuğu da yapar. Yine bir kız çocuğu olsun istiyor Berkay.
Özlem bu düşüncesine kısa sürede ne cevap verir bilmiyorum ama eminim üçüncü çocuğu mutlaka yapacaklar.
Bu kadar güzel çocuk dünyaya getirip bu kadar güzel yetiştirdikleri için 3 değil 4 tane yapsınlar. Allah da onlara o çocuklara bakma gücü, sağlık ve mutluluk versin...
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MÜTHİŞ DÜET
TANJU Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarını seslendirdiği "Repertuvar" proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan Cenk Eren, yine çok özel bir proje için stüdyo çalışmalarına başladı. Yaz sonu müzik severlerle buluşacak albümünün prodüktörü Selda Bağcan Cenk Eren "Repertuvar" projeleri serisinin üçüncüsü Selda Bağcan şarkılarından oluşuyor. Ve bu albümde birde Selda Bağcan ve Cenk Eren düeti olacak. Müthiş bir iş çıkacak bence ve Cenk Eren'in müzikal yolculuğuna unutulmaz bir anı eklenecek.
Sabırsızlıkla bekliyorum o şarkıları dinlemeyi...
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