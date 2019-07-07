Minik Serçe’den dev destek
Yalın ilk albümü 'Ellerine Sağlık'ı 2004'te yayınladığında 24 yaşındaydı. Murat Dalkılıç ilk single'ı 'Kasaba'yı çıkardığında 25 yaşındaydı. Murat Boz, ilk şarkısı 'Aşkı Bulamam Ben'i söylediğinde 26 yaşındaydı. Sıla ise kendi adını taşıyan ilk albümünü 2007'de çıkardığında 27'sindeydi.
Kocaman yaşlar değil elbette… Herkes çıkışını 20'lerinde yakalıyor.
Ama Aleyna Tilki, bu saydığımız isimlerden çok daha büyük bir star potansiyeli taşıyor ve biz onu tanıdığımızda henüz daha 16 yaşındaydı.
Yahu 16 yaş… Kendi yaşıtları bambaşka uğraşlardayken o stüdyoda klip çekiminde ve bir anda Türkiye'nin en tanıdığı insanlar listesinde...
Çocuk yaşta şaşırması, dağıtması ve şımarması o kadar doğal ki… 'Nasılsın Aşkta?' şarkısını yazış hikayesini bir konserde dinleyicisine o kadar doğal anlatması çok hoşuma gitti.
Şarkıyı bir marka için yaptığını ve parçayı teslim etmesine bir gün kala halen tamamlayamadığını en sonunda Sezen Aksu'yu arayıp yardım istediğini söylüyor.
Sezen Aksu da kendisine stüdyosuna gitmesini, orada vakit geçirmesini söylemiş.
Şarkıyı Sezen Aksu'nun stüdyosunda 4 saatte yazdığını söyleyen Tilki, "Sezen Aksu benim aşkım.
Onunla gizli görüşüyoruz" diyor.
Selda Bağcan'a hayranlığı ile bilinen genç popçu, idollerini sıralarken; Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu gibi isimlerin de altını çizdi.
Ve ben biliyorum ki Minik Serçe'nin stüdyosu ve tüm ekip arkadaşları 7/24 Aleyna Tilki'nin üretimi için emrine amade.
Tilki, zamanının büyük kısmını stüdyoda Türkiye'nin en büyük ve en değerli müzisyenleriyle değerlendiriyor. Üretiyor ve meşgul oluyor.
Kısacası Aleyna'nın bizi bizden alan şarkıları Sezen Aksu'nun mutfağından besleniyor. Bakın Aleyna Tilki, daha ne şarkılar yapıp ne gündem olur…
MÜZİKLİ GECELER
Bu yaz İstanbul'da Harbiye Açık Hava Konserleri, yine keyifle geçeceğe benziyor. 24 Temmuz'da Berkay ile açılacak konserler serisinde Ebru Gündeş, Demet Akalın, Koray Avcı, Ziynet Sali, Sibel Can, Mustafa Sandal gibi isimler hayranlarıyla bir araya gelecek.
Organizasyonda imzası olan Polat Yağcı'nın elinde sürpriz isimler olduğunu duydum.
Yine o zekasını kullanıp dinleyiciye güzel sürprizler yapacağa benziyor.
Merakla bekliyorum…
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