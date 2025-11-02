Onur Özkan

Yazıya Trabzonspor'dan başlamazsak, bir şeyleri yanlış yapmış oluruz. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim.

Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu model, Türk futbolu için örnek olacak bir modeldir.

Kariyere, isme, şöhrete değil geleceğe yapılan yatırım, ince eleyip sık dokuyarak tercih edilen scout transferleri ve Fatih Tekke'nin teknik adamlık meziyeti harika bir birleşim oldu.



Trabzonspor yönetimi, taraftarı yani kısacası camiası bu modelin arkasında durursa, transferde doğru eklemeler yapılırsa, çok değil 2-3 yıl içinde Süper Lig'de şampiyonluklar kazanan bir ekip izleyebiliriz.

Galatasaray'la ilgili görüşüm net… Ne teknik heyetiyle ne taraftarıyla ne de sahadaki oyuncu grubuyla Galatasaray'ın bir Süper Lig maçına Şampiyonlar Ligi maçı gibi hazırlandığını düşünmüyorum. Dün yine enerjide, konsantrasyonda, buna bağlı olarak da bireysel oyuncu performanslarında ciddi sorunlar vardı.



"Ne olursa olsun ben bu ligde şampiyon olurum" mantığı Galatasaray'a bazen önemli zararlar veriyor.

Trabzonspor'un yorulmasının da etkisiyle son 10 dakika dışında maça ağırlığını koyamayan bir takım izledik dün. Savunma kısmında özellikle Lemina'nın insan üstü performansıyla çok sorun yaşanmadı. Ancak üretkenlik ve set organizasyonu problemliydi.

Sahanın iki yıldızı Lemina ve Oulai'ydi… Lemina elit stoper performansı verdi. Oulai ise bazen Kante bazen Makelele gibiydi.

İnanılmaz bir potansiyel.