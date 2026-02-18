Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh kendini aştı

Beşiktaş'in ara transfer döneminde Genk'ten 14 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Hyeon-gyu Oh performansıyla göz dolduruyor. Siyah-Beyazlı formayla çıktığı iki lig maçında 2 gol ve 2 asiste imza atarak takımına 4 gollük katkıda bulunan Güney Koreli forvet, lig kariyerinin en iyi sezon başlangıcına Beşiktaş formasıyla imza attı.

4 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

OH, Celtic formasıyla geçirdiği ilk sezonunda 5. lig maçında ilk golünü atmıştı. 24 yaşındaki forvet ikinci sezonunda da 8. lig maçında 1 gol kaydetti. Güney Koreli santrafor, Genk formasıyla çıktığı ilk sezonda 5. lig maçında asist yaparken ikinci sezonunda da 4. lig maçında 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.

GÜNEY KORE'Yİ SALLADI

Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızı performansıyla ülkesinde manşetleri süslüyor. The Joongang, "Hyeon-gyu Oh, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı" derken, EPN'de "Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı" yorumunu yaptı. Star News Korea de "Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte" başlığını attı

FORMAYA İLK ADAY RASHICA

Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek Avrupa yarışında kritik bir galibiyet alırken son golün asistini yapan Milot Rashica, kanat bölgesindeki yarışta performansını artırmayı sürdürdü. Cengiz ve Jota'nın aynı anda sakatlandığı süreci iyi değerlendiren Rashica, ligdeki Trabzon ve kupadaki Fenerbahçe derbilerinde asist yaparken Rize maçında ise gol atmıştı. Rashica, Toure'nin sakatlığında da forma için ilk aday konumunda.